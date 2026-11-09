Janet Tello toma juramento a tres nuevos directores del BCR. Foto: PJ
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Redacción Gestión
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En ceremonia realizada en Palacio de Justicia, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi,

Asistieron al acto protocolar el juez supremo Ramiro Bustamante Zegarra, entre otros magistrados, así como personal jurisdiccional y administrativo de la Corte Suprema y funcionarios del BCRP.

De conformidad con el artículo 14 de la Ley Orgánica del BCRP, el presidente, los directores y el gerente general de este organismo deben prestar juramento ante la Corte Suprema de Justicia.

La lectura de la Resolución Legislativa del Senado N.º 002-2026-2027-S estuvo a cargo de la secretaria general de la Corte Suprema de la República, Carmen Gamero Huabil.

Juan José Marthans. Foto: PJ
Juan José Marthans. Foto: PJ

Posteriormente, se desarrollaron los actos de juramentación de Molina Campodónico, Stok Capella y Marthans León, quienes, tras prestar el juramento de ley, suscribieron el libro de actas.

Cabe señalar que, mediante la Resolución Legislativa del Senado N.º 002-2026-2027-S, esta cámara congresal oficializó la elección de los mencionados profesionales como integrantes del Directorio del BCRP.

José Stok. Foto: PJ
José Stok. Foto: PJ

DIRECTORIO COMPLETO

Además de Molina Campodónico, Stok Capella y Marthans León, el referido Directorio también estará integrado por Inés Choy Chong (vicepresidenta), Diego Macera Poli, Luis Palomino Bonilla y Gustavo Yamada Fukusaki, quienes fueron elegidos por el Poder Ejecutivo.

en calidad de máxima autoridad de esta institución constitucionalmente autónoma.

Oswaldo Molina. Foto: PJ
Oswaldo Molina. Foto: PJ

El BCR tiene como finalidad preservar la estabilidad monetaria y, entre sus principales funciones, se encuentran regular la moneda y el crédito del sistema financiero, administrar las reservas internacionales, emitir billetes y monedas e informar periódicamente sobre las finanzas nacionales.

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