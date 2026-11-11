Con 77 votos a favor, ninguno en contra y 25 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes el dictamen que modifica el Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal para establecer un límite proporcional a la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal.

La propuesta, que reúne las proposiciones legislativas 2, 7, 9, 471 y otras, modifica el artículo 84 del Código Penal y el numeral 1 del artículo 339 del Nuevo Código Procesal Penal.

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Además, deroga expresamente la Ley 32104, que precisó la aplicación del límite a la suspensión de la prescripción establecido previamente por la Ley 31751, conocida como Ley Soto.

De acuerdo con el texto aprobado, la suspensión de la prescripción no podrá prolongarse más allá de un tiempo acumulado equivalente al plazo ordinario de prescripción del delito más la mitad de dicho plazo.

La propuesta también establece que, en todos los casos, se debe observar el derecho al plazo razonable.

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En tanto, la modificación del artículo 339 del Nuevo Código Procesal Penal precisa que la formalización de la investigación suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal, pero dentro del límite previsto en el segundo párrafo del artículo 84 del Código Penal.

#PlenoDeDiputados aprobó el dictamen de las PL 2, 7, 9, 471 y otros, que propone modificar la suspensión del plazo de prescripción, a fin de establecer un límite proporcional a la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal. https://t.co/1vHlagUYTF — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) November 11, 2026 yt:

¿Por qué se plantea el cambio?

Durante el debate, los legisladores que respaldaron la iniciativa cuestionaron que el límite de un año para la suspensión de la prescripción no diferenciara entre delitos de distinta complejidad.

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El diputado Javier Cipriani, de Renovación Popular, sostuvo que la propuesta no busca permitir investigaciones indefinidas, sino garantizar que la justicia disponga del tiempo que la propia ley establece para investigar los delitos.

Por su parte, Fernando García, del Partido del Buen Gobierno, señaló que la fórmula busca evitar prescripciones prematuras y, al mismo tiempo, respetar el derecho de los investigados a ser procesados dentro de un plazo razonable.

La presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Catherin Palomino, explicó que la iniciativa también deroga expresamente la Ley 32104 porque esta pierde su objeto al sustituirse el párrafo que buscaba precisar.

“Lo que hoy se somete a este Pleno, señores diputados, es la consagración legal de un criterio de la Corte Suprema que la Corte Suprema forjó ante un vacío normativo, que reconocidos penalistas ratificaron en dos acuerdos plenarios separados por once años y que el propio Tribunal Constitucional habilitó al reconocer la competencia del legislador”, señaló.

Cuestionamientos durante el debate

La propuesta también recibió observaciones durante su discusión. El diputado Jaime Abensur, de Fuerza Popular, cuestionó el procedimiento seguido para la elaboración del dictamen y consideró que faltó una mayor discusión técnica, aunque manifestó su desacuerdo con que los procesados se beneficien de la prescripción.

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Con esta votación, la Cámara de Diputados aprobó el texto sustitutorio, que será remitido al Senado para continuar el procedimiento legislativo. Por ello, la modificación aún no se encuentra vigente.