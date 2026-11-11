El dictamen para restablecer por tres años el reintegro tributario del Impuesto General a las Ventas (IGV) a las editoriales de libros dio un paso más en el Congreso de la República. El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 105 votos a favor este proyecto.

“Se otorga, por un plazo de tres años contado a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el reintegro tributario del IGV previsto en el artículo 13 de la Ley B° 31893 [...]”, se lee en el texto.

En términos sencillos, cuando una editorial compra materiales o contrata servicios para producir libros, paga IGV por esas operaciones. Mediante este beneficio, las empresas que cumplan los requisitos legales pueden solicitar la devolución de dicho impuesto, evitando que se convierta en un costo adicional de producción.

El beneficio anterior venció el 17 de octubre de 2026 . El dictamen establece que el reintegro no comprende las operaciones realizadas entre el vencimiento del beneficio anterior y la entrada en vigencia de esta nueva iniciativa, si se vuelve ley.

Beneficio tributario para editoriales de libros en Perú (Foto: USI)

Información necesaria

El Ministerio de Cultura, en coordinación con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y la Biblioteca Nacional del Perú, publica cada 180 días calendario información sobre la utilización y los resultados del reintegro tributario.

“La información permite evaluar, como mínimo, la cobertura del beneficio, su costo fiscal, la evolución de la actividad editorial y otros indicadores relevantes vinculados con los objetivos de la presente ley”, refiere el dictamen.

La evaluación integral del beneficio se realiza y se publica por lo menos un año antes de su vencimiento y se remite a las comisiones competentes del Congreso dentro del mismo plazo.