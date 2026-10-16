El pronunciamiento también obliga a mirar operaciones realizadas con otras plataformas extranjeras, aunque ello no significa que todas reciban automáticamente el mismo tratamiento. | Foto: ChatGPT, Gerardo Rosales, Diario Gestión.
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Gerardo Rosales Diaz
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Las plataformas digitales se han convertido en un canal habitual para que hoteles y otros establecimientos de hospedaje muestren sus habitaciones, capten clientes y gestionen reservas. A cambio, estos negocios pagan comisiones por las operaciones generadas a través de ellas.

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