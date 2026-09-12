Suprema eleva exigencia para atribuir deudas laborales dentro de grupos empresariales. (Foto: GEC)
Suprema eleva exigencia para atribuir deudas laborales dentro de grupos empresariales. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

Las empresas que integran un mismo grupo económico pueden mantener operaciones relacionadas e incluso contar con trabajadores que prestan servicios sucesivamente para las distintas compañías vinculadas.

TE PUEDE INTERESAR

¿Un asalto mientras trabaja es accidente laboral? Los límites que fija la Corte Suprema
Bonos por desempeño para trabajadores: los cambios que plantea el Gobierno, ¿qué busca?
Streamings, gimnasios y más, ¿qué pueden exigirte para cancelar una suscripción?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.