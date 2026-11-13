El presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres Morales, destacó el acuerdo alcanzado con la Cámara de Diputados, pese a los desafíos que supone la implementación de la bicameralidad. Foto: Congreso.
El presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres Morales, destacó el acuerdo alcanzado con la Cámara de Diputados, pese a los desafíos que supone la implementación de la bicameralidad. Foto: Congreso.
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Redacción Gestión
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El presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres, anunció el acuerdo y destacó que ambas cámaras coincidieron en mantener el recorte de recursos planteado por su gestión, en medio de la implementación del nuevo sistema bicameral.

“Hemos logrado ponernos de acuerdo y hemos logrado mantener este ahorro para el presupuesto del próximo año. Creo que es una excelente noticia”, declaró ante la prensa en el Palacio Legislativo.

Miguel Torres también saludó la disposición del presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto, y de su mesa directiva para alcanzar el consenso.

Congreso devolvió más de S/ 300 millones al Tesoro Público

En esa línea, indicó que, desde el inicio de la gestión de la actual Mesa Directiva, el Congreso ha devuelto más de S/ 300 millones al Tesoro Público.

Con la aprobación del presupuesto para el 2027, el Legislativo busca mantener esta política de contención del gasto, pese a los cambios administrativos que implica el funcionamiento de dos cámaras.

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