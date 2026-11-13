El Congreso mantendrá un ahorro de S/ 450 millones en su presupuesto para el 2027, luego de que la Comisión Directiva, integrada por las mesas directivas del Senado y la Cámara de Diputados, aprobara por unanimidad el presupuesto de este poder del Estado para el próximo año.

El presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres, anunció el acuerdo y destacó que ambas cámaras coincidieron en mantener el recorte de recursos planteado por su gestión, en medio de la implementación del nuevo sistema bicameral.

“Hemos logrado ponernos de acuerdo y hemos logrado mantener este ahorro para el presupuesto del próximo año. Creo que es una excelente noticia”, declaró ante la prensa en el Palacio Legislativo.

Miguel Torres también saludó la disposición del presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto, y de su mesa directiva para alcanzar el consenso.

Además, reconoció que la implementación de la bicameralidad supondrá momentos difíciles, aunque confió en que ambas cámaras mantengan una coordinación basada en la colaboración institucional.

Congreso devolvió más de S/ 300 millones al Tesoro Público

El titular del Legislativo señaló que el ahorro forma parte de los esfuerzos de la actual gestión por optimizar los recursos públicos y evitar gastos adicionales durante la transición al sistema bicameral.

En esa línea, indicó que, desde el inicio de la gestión de la actual Mesa Directiva, el Congreso ha devuelto más de S/ 300 millones al Tesoro Público.

Según sostuvo, estos recursos podrán destinarse a atender prioridades nacionales, como la lucha contra la inseguridad ciudadana y las acciones frente al fenómeno El Niño.

Con la aprobación del presupuesto para el 2027, el Legislativo busca mantener esta política de contención del gasto, pese a los cambios administrativos que implica el funcionamiento de dos cámaras.