La decisión responde a que la cooperativa no acreditó, dentro del plazo establecido, el levantamiento de la causal que motivó su sometimiento a régimen de intervención.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Financoop fue intervenida en septiembre de este año porque incurrió en la causal de pérdida total del capital social y de la reserva cooperativa, luego de registrar un patrimonio contable negativo de S/ 1.96 millones al 31 de marzo del 2026.

A propósito de un evento como ese, ¿pueden los ahorristas prevenir la pérdida de su capital?

La SBS declaró la disolución de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Financoop.| Foto: Andina

Yang Chang, docente de la Universidad de Piura, sugirió a quienes están animándose a convertirse en socios de una cooperativa, primero, revisar la trayectoria de sus gestores, si son profesionales idóneos.

Lo segundo, según el especialista, es revisar el rendimiento de los activos con respecto al patrimonio, es decir, el índice ROA (que se calcula como los beneficios netos totales entre los activos torales), que mide cuánta ganancia está generando la institución por cada unidad monetaria (sol o dólar, por ejemplo) invertida en activos.

Lo tercero es la liquidez, la cantidad de activos y pasivos por moneda (en soles y en dólares), para saber si la cooperativa puede asumir obligaciones en el corto plazo.

Lo cuarto es el nivel de apalancamiento, qué tanto la organización se financia con deuda o con recursos propios, agregó Chang.

En la SBS se encuentra publicada información de los estados financieros de las cooperativas. A la fecha, las cooperativas grandes han publicado a agosto del 2026, mientras que las más pequeñas, a junio.

No obstante, no todas las cooperativas publican su información financiera en la SBS. El regulador solo supervisa y publica la información de un tipo específico: las Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público (estas entidades captan ahorros y otorgan préstamos a quienes se vuelven sus socios, a diferencia de un banco que puede prestar al público general).

Las cooperativas agrarias, de servicios múltiples, de consumo o de vivienda, no están bajo este régimen de supervisión financiera y no reportan a la SBS.

Por otro lado, el docente enfatizó que el fondo cooperativo cubre hasta / 10,000 por socio en las cooperativas más grandes, y hasta S/ 5,000 en las más pequeñas.

En contraste, el Fondo de Seguro de Depósitos (FSD) de las entidades del sistema financiero, como bancos y cajas, alcanza S/ 123,000 por usuario y por entidad (monto vigente entre septiembre y noviembre del 2026).

Es decir, el nivel de protección para los socios de las cooperativas es menor, y no es de extrañar tomando en cuenta que su fondo es más joven, pues se creó en el 2018 y entró en vigencia en el 2019.

En cambio, el FSD se creó a inicios de los noventa, como parte de la Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros aprobada en 1991.

El fondo cooperativo cubre hasta / 10,000 por socio en las cooperativas más grandes, y hasta S/ 5,000 en las más pequeñas. (Foto: GEC)

Una sugerencia adicional de Chang es no confiar en aquellas entidades que ofrecen tasas de interés muy altas por los ahorros.

“(Para determinar si una tasa de interés es muy alta) es relativo, pero puedes comparar con el (promedio del) mercado”, acotó. Es decir, si se aleja mucho de esa media puede ser una bandera roja.