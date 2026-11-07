La Cooperativa de Ahorro y Crédito Financoop fue intervenida en septiembre de este año. Foto: Andina/ Referencial.
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Guillermo Westreicher Herrera
Guillermo Westreicher Herrera

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) declaró la disolución de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Financoop.

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