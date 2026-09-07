Cobertura. El FSD cubre los depósitos hasta S/ 123,000 en el sistema financiero. Hubo años de crisis en los que fue más requerido.
Cobertura. El FSD cubre los depósitos hasta S/ 123,000 en el sistema financiero. Hubo años de crisis en los que fue más requerido.
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Guillermo Westreicher Herrera
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A inicios de los 90, tras el duro periodo de hiperinflación de los años previos, se desplegaron varias reformas económicas en un país que buscaba encaminarse a cierta estabilidad, ¿cuál fue una de las medidas más importantes para el sector financiero?

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