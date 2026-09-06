El informe fue elaborado con base en encuestas a 1001 personas de más de 18 años en el ámbito urbano y rural del país.

El estudio señala, para empezar, que el conocimiento financiero no es uniforme entre peruanos: inflación y riesgo son conceptos más reconocidos, pero no sucede lo mismo con la diversificación, por ejemplo.

Además, menos de la mitad de los encuestados comprende completamente para qué sirve el historial crediticio.

Luego, a la pregunta, ¿cómo aprendió principalmente lo que sabe sobre el manejo del dinero? La respuesta mayoritaria fue “lo aprendí de la experiencia” (45%).

La segunda respuesta más común es “de mis padres y familia” (24%).

“La gente lo que sabe (sobre finanzas), mucho o poco, lo aprende del día a día, de la calle, de la familia, de su negocio, de su rutina diaria”, sostuvo Javier Álvarez, director senior de tendencias de Ipsos Perú.

En tercer lugar, más atrás en el ranking, encontramos que las personas aprenden sobre finanzas principalmente en su trabajo (8%), a través de redes sociales (6%), y en el colegio o universidad (5%).

Más adelante, recién en el séptimo lugar, encontramos a los bancos como principal fuente de educación financiera (2%).

La experiencia personal y el entorno familiar son las principales fuentes de aprendizaje financiero. Foto: Andina/ Referencial.

Eso se relaciona con otra pregunta del estudio: ¿En qué medida siente que su banco o entidad financiera principal le explica de forma clara los productos, costos y condiciones?

El mayor grupo (36%) dijo a veces sí, a veces no, mientras que un 22% dijo que rara vez el banco es claro y solo un 21% afirmó que los bancos siempre explican sus productos de forma muy clara. Incluso, un 15% dice que nunca recibe explicación.

En ese sentido, la economista Giovanna Prialé advirtió que el acceso a mucha información no garantiza que el usuario tome la mejor decisión según sus necesidades, pues los productos financieros son complejos.

A la pregunta, ¿cómo aprendió principalmente lo que sabe sobre el manejo del dinero? Un 5% de los peruanos dijo que en el colegio o universidad. (Foto: Andina)