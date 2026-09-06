La tenencia de productos financieros convive con bajos niveles de bienestar y resiliencia, advierte Ipsos. (Composición: Gemini)
La tenencia de productos financieros convive con bajos niveles de bienestar y resiliencia, advierte Ipsos. (Composición: Gemini)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Los peruanos se educan financieramente de diversas maneras, pero ¿cuál es su fuente principal? Un estudio de Ipsos revela la respuesta.

TE PUEDE INTERESAR

Bancos ahora ofrecen notas que rinden 10%, como alternativa a depósitos, ¿cuánto se invierte?
Remesas hacia el Perú se frenan este año, ¿cómo impacta Trump en dólares que entran al país?
Ahorro que crece con vuelto de las compras: las nuevas herramientas para mejorar tus finanzas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.