El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, expresó su confianza en que el Congreso evalúe con objetividad la denuncia constitucional presentada por la bancada de Renovación Popular en su contra, tras la controversia por la entrega de credenciales para la Alcaldía de Lima.

En declaraciones a la prensa, Burneo defendió la actuación del pleno del JNE y sostuvo que la decisión adoptada sobre este caso se encuentra respaldada por la Constitución y el ordenamiento jurídico.

El titular del organismo electoral remarcó que la resolución no respondió a una decisión individual de su presidencia, sino a un acuerdo del colegiado, que —según indicó— contó con la debida motivación y evaluó los distintos escenarios antes de ser adoptado.

En esa línea, consideró que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del parlamento debe tomar en cuenta las actuaciones del organismo electoral al momento de evaluar la denuncia promovida por Renovación Popular.

“Espero yo y confío que el Congreso va a actuar objetivamente ponderando todas las acciones y respecto a las decisiones que nosotros hayamos tomado en el marco siempre constitucional y observando la ley”, manifestó.

DEFIENDE DECISIÓN DEL PLENO DEL JNE

Al referirse a la resolución del pleno sobre los postulantes a primeros regidores en las últimas elecciones municipales, Burneo sostuvo que el organismo electoral actuó de manera consecuente con las disposiciones constitucionales relacionadas con la reelección de alcaldes.

Asimismo, señaló que el JNE había advertido a las organizaciones políticas que las elecciones municipales se desarrollan mediante listas de candidatos, cuyos integrantes deben ser conocidos por los electores.

En ese sentido, explicó que un integrante de una lista podría eventualmente asumir la Alcaldía ante una vacancia u otra circunstancia, por lo que consideró importante que los ciudadanos conozcan a todos los postulantes.

“Hemos sido clarísimos, pero también hemos dado el mensaje a todos de que en temas de elecciones municipales se postula a través de listas. Que conozcan todas sus listas, porque no solamente por una u otra situación, puede pasar una persona que no conocían porque era parte de la lista, puede fungir de alcalde por vacancia, entre otros motivos. Entonces, hemos sido muy claros y consecuentes en todo sentido y así lo hemos dicho en todas las declaraciones”, indicó.

Presidente del JNE sostuvo que el pleno del JNE no intervino en las decisiones sobre la participación de Rafael López Aliaga en los debates con los demás candidatos a la Alcaldía de Lima.(Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)

SOBRE LOS DEBATES DE LÓPEZ ALIAGA

Por otro lado, Burneo sostuvo que el pleno del JNE no intervino en las decisiones sobre la participación de Rafael López Aliaga en los debates con los demás candidatos a la Alcaldía de Lima.

Precisó que las reglas de estas jornadas fueron definidas por las propias organizaciones políticas, en coordinación con el área encargada del organismo electoral, y no por el pleno.

El titular del JNE explicó que, tras recibir una consulta sobre este asunto, la institución precisó que se trataba de un ámbito de coordinación entre las agrupaciones participantes.

“Es un ámbito de coordinación, no a nivel del pleno. Eso sí, lo aclaramos porque nos elevaron una consulta en ese sentido y lo respondimos como les estoy indicando y son las mismas organizaciones políticas, con la dirección encargada del Jurado quienes luego de un debate han determinado las reglas por las cuales ellos han participado en el debate mismo. Esto no es nuevo, no es la primera vez que se hace participar a personas”, señaló.