Renovación Popular Perú presentó el martes 10 de noviembre un recurso de reconsideración ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para solicitar que se deje sin efecto la decisión que impide que los exburgomaestres que postularon como primeros regidores puedan volver a ocupar alcaldías, medida que también alcanza a su líder, Rafael López Aliaga.

El recurso fue presentado por el personero legal de la agrupación, Fernando Sandoval Ruiz, y lleva también la firma de Rafael López Aliaga, quien postuló como primer regidor de Lima Metropolitana en las Elecciones Municipales del pasado 4 de octubre.

El recurso plantea dos solicitudes. El primero busca que el Pleno del JNE declare fundada la reconsideración y revoque el criterio que impide a los alcaldes asumir nuevamente el cargo mediante su condición de primeros regidores.

En caso el organismo electoral decidad rechazar dicha solicitud, Renovación Popular plantea que la decisión no tenga efectos sobre los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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“No resulta aplicable al proceso correspondiente a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, sino únicamente a los procesos electorales posteriores a este”, sugiere el pedido.

Renovación Popular sostiene que el JNE cambió las reglas después de las elecciones

Para Renovación Popular, el JNE estableció una interpretación de la prohibición constitucional de reelección inmediata cuando la ciudadanía ya había acudido a las urnas. Según la agrupación, esta decisión afecta los principios de seguridad jurídica, predictibilidad y confianza legítima, debido a que los candidatos participaron en las elecciones bajo condiciones que, a su juicio, no contemplaban este impedimento.

En esa línea, argumenta que el artículo 194 de la Constitución prohíbe la reelección inmediata de alcaldes, pero no establece expresamente que una persona elegida como regidor esté impedida de asumir posteriormente una alcaldía mediante las reglas de sucesión municipal.

La alianza también cuestiona que esta interpretación se aplique durante la etapa de proclamación de resultados, cuando el proceso electoral ya se encuentra en su fase final.

Renovación Popular pide al @JNE que RECONSIDERE el cambio POST elecciones de las reglas del proceso electoral para garantizar la voluntad popular. El JNE está en la obligación de respetar la expresión del pueblo en las ánforas..! https://t.co/hb1H0afgMn — Rafael López Aliaga (@rlopezaliaga1) November 10, 2026

¿Que dice el JNE?

La secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, sostuvo que el marco procedimental del tribunal electoral no contempla la figura de la reconsideración para resoluciones que agotan la vía administrativa.

No obstante, confirmó que el documento será derivado al pleno que preside Roberto Burneo para que evalúe sus fundamentos jurídicos y emita una respuesta formal.

La vocera enfatizó, en Canal N, el carácter inapelable de los fallos del JNE y ratificó que el cronograma institucional continuará sin alteraciones para proceder con las proclamaciones.

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Clavijo remarcó que la aplicación de la prohibición de reelección inmediata no vulnera el mandato expresado por la ciudadanía en las urnas. La funcionaria sostuvo que el voto popular se respeta de manera íntegra debido a que el sistema electoral peruano establece formalmente que la votación municipal se realiza por lista en bloque y no de manera individual para cada candidato.