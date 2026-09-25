El consumo de internet móvil desde teléfonos alcanzó los 25.06 GB mensuales en promedio durante el segundo trimestre de 2026, un nivel 21.11% superior al registrado en el mismo periodo de 2025. En ese contexto, Bitel fue la operadora que más incrementó su participación en el tráfico de datos, aunque Claro conservó el primer lugar. ¿Cómo se movió el mercado entre las principales compañías?

La necesidad de conectividad continúa creciendo y el uso de datos móviles refleja ese cambio. El consumo promedio mensual pasó de 20.69 GB en el segundo trimestre de 2025 a 25.06 GB en el mismo periodo de 2026, según información de OSIPTEL. Frente al segundo trimestre de 2021, cuando se registraban 10.29 GB, el aumento alcanza 143.50%.

El crecimiento también se observa en el número de teléfonos que acceden a internet. A junio de 2026, alrededor de 33.42 millones de teléfonos móviles utilizaron internet, cifra 24.37% superior a los 26.87 millones registrados en similar periodo de 2021.

A medida que aumenta el consumo de datos, también cambia el peso de las distintas modalidades de contratación. Durante el segundo trimestre, las líneas asociadas a una renta mensual —pospago y control— concentraron 84.18% del tráfico total de internet móvil, mientras que el segmento prepago representó el 15.82%.

OSIPTEL relaciona esta mayor participación de los planes de renta mensual con la necesidad de contar con una conexión continua para actividades como teletrabajo, educación remota, comercio electrónico y entretenimiento.

¿Cómo se movió la participación de las operadoras?

Claro mantuvo el liderazgo en el tráfico de internet móvil durante el segundo trimestre de 2026, con una participación de 34.55%. En el mismo periodo del año anterior concentraba 34.35%, por lo que su participación registró un incremento de 0.20 puntos porcentuales.

El movimiento más significativo fue el de Bitel. La operadora pasó de representar 23.62% del tráfico de internet móvil en el segundo trimestre de 2025 a 25.15% en el mismo periodo de 2026. Con ello, incrementó su participación en 1.53 puntos porcentuales, el mayor avance entre las empresas operadoras analizadas por OSIPTEL.

Entel también ganó participación. La compañía pasó de 22.92% a 23.65% en el periodo comparado, un aumento de 0.73 puntos porcentuales. Con ese resultado, se ubicó detrás de Bitel en participación del tráfico durante el segundo trimestre.

El comportamiento de Movistar fue distinto. Su participación cayó de 19.08% en el segundo trimestre de 2025 a 16.63% en el mismo periodo de 2026, una reducción de 2.45 puntos porcentuales. Con ello, registró la mayor reducción de participación entre las cuatro principales operadoras.

De esta manera, el segundo trimestre cerró con Claro a la cabeza con 34.55% del tráfico, seguido por Bitel con 25.15%, Entel con 23.65% y Movistar con 16.63%.

Claro lideró el tráfico de internet móvil con 34.55% en el segundo trimestre de 2026, seguido por Bitel con 25.15%, Entel con 23.65% y Movistar con 16.63%.

¿Qué revela el avance del tráfico móvil?

El comportamiento de las operadoras se produce sobre un mercado en expansión. El usuario móvil no solo accede a internet con mayor frecuencia: también consume cada vez más datos. En cinco años, el promedio mensual por teléfono pasó de 10.29 GB a 25.06 GB, mientras el número de equipos que acceden a internet también aumentó.

En paralelo, el predominio de los planes pospago y de control muestra que la mayor parte del tráfico se concentra en líneas vinculadas a una renta mensual. Estas modalidades acumularon 84.18% del tráfico en el segundo trimestre de 2026, frente al 15.82% del prepago.

Así, el crecimiento del consumo de datos convive con una redistribución de la participación entre operadores: Claro conserva la mayor cuota del tráfico, Bitel registra el avance más pronunciado, Entel también incrementa su presencia y Movistar reduce su participación. El resultado muestra cómo se movió el mercado de internet móvil durante el segundo trimestre de 2026.