Más de 547 mil líneas móviles cambiaron de operador en Perú durante setiembre mediante la portabilidad numérica, mecanismo que permite conservar el número telefónico al cambiar de proveedor. En ese movimiento, las empresas registraron resultados distintos en la captación de usuarios.

Los segmentos control y pospago concentraron la mayor parte de las líneas portadas, con 428.504 cambios de operador, según información del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel). ¿Qué empresas recibieron más líneas de las que perdieron y cuáles cerraron el mes con un saldo negativo?

Claro y Entel registran saldos positivos, mientras Movistar y Bitel pierden líneas

Claro obtuvo el mayor saldo neto positivo en setiembre. La operadora recibió 190,592 líneas móviles de otras empresas y perdió 160,780, con lo que cerró el mes con un saldo favorable de 29,812 líneas.

Entel también terminó en terreno positivo: recibió 150.910 líneas y registró la salida de 140,111, alcanzando un saldo neto de 10,799 líneas.

Guinea Mobile, por su parte, obtuvo un saldo positivo de 37 líneas. Aunque perdió 159, recibió 196 durante el mes. La operador, según Osiptel, registra saldos netos positivos de manera consecutiva desde diciembre de 2025.

En contraste, Movistar recibió 95.775 líneas móviles, pero perdió 116.042 durante setiembre. La diferencia dejó a la operadora con un saldo neto negativo de 20,267 líneas.

Bitel registró el mayor saldo neto negativo del mes. La empresa recibió 110,401 líneas móviles, frente a las 130,782 que migraron a otras operadoras, por lo que terminó setiembre con un balance negativo de 20,381 líneas.

Movistar y Bitel registraron más líneas salientes que entrantes en el balance mensual de portabilidad.

LEA MÁS: Ranking de los servicios de telecomunicaciones que concentraron más reclamos

La portabilidad numérica permite cambiar de operador sin perder el número

La portabilidad numérica es un trámite gratuito que permite cambiar de empresa operadora y conservar el número telefónico. El mecanismo está disponible tanto para los servicios móviles como para la telefonía fija.

El cambio se realiza en un plazo menor a 24 horas. La portación se efectúa entre las 00:00 y las 03:00 del día siguiente de presentada la solicitud ante la operadora a la que el usuario desea cambiarse.