El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) advirtió que si compraste un celular y recibiste un mensaje de advertencia de bloqueo, es importante que verifiques la situación del equipo. Una de las posibles causas es que no esté registrado en la lista blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg).

La lista blanca es el registro de los equipos móviles autorizados para operar en las redes del país. Su objetivo es combatir el uso de celulares robados, adulterados o de procedencia ilegal, mediante la identificación y el bloqueo de aquellos que no cumplen con los requisitos establecidos.

Para los equipos que son comercializados dentro del Perú, la responsabilidad de gestionar su registro en la lista blanca recae en los importadores, distribuidores y comercializadores, quienes deben cumplir con este procedimiento antes de venderlos. Si un usuario adquiere un celular que no figura en la lista blanca, podría recibir un mensaje de advertencia y, posteriormente, el equipo será bloqueado.

¿Qué hacer si recibo este mensaje?

Ante una alerta de bloqueo, el usuario debe acudir al establecimiento donde realizó la compra en Perú y solicitar la inscripción correspondiente del equipo. Si la adquisición se efectuó por internet, deberá comunicarse con la tienda en línea o el marketplace correspondiente.

Una vez completado el procedimiento de regularización del registro, el celular podrá ser incorporado a la lista blanca del Renteseg, siempre que cumpla con los requisitos establecidos.

¿Traerás un celular del extranjero en 2026? OSIPTEL advierte que podría bloquearse en 48 horas si no cumple este requisito | Foto: Freepik

¿Qué pasa si la tienda no quiere registrarlo?

Si el establecimiento se niega a regularizar la situación del equipo o sostiene que dicha gestión es responsabilidad del usuario, este puede recurrir a los mecanismos de protección al consumidor y presentar un reclamo o denuncia ante Indecopi. Esto, debido a que no recibir un producto conforme y legalmente habilitado para su uso constituye una afectación a sus derechos como consumidor.

Para evitar estos inconvenientes, el Osiptel recomienda a la ciudadanía adquirir sus equipos móviles en tiendas y distribuidores formales, verificar que no esté bloqueado por robo, pérdida o IMEI clonado o inválido, consultar la procedencia y registro en lista blanca y conservar los comprobantes de compra.

Dato:

La herramienta Checa si tu cel no está registrado del Osiptel, te permite saber si tu celular no forma parte de la lista blanca de equipos terminales móviles autorizados para operar en las redes móviles del Perú.