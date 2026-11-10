Bitel y Movistar destacaron por sus avances en la gestión de solicitudes de los usuarios.
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Redacción Gestión
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Las superaron los 15 puntos en atención de reclamos durante el primer semestre de 2026, la meta mínima establecida por el (OSIPTEL). Claro lideró el ranking, mientras que Bitel y Movistar registraron los mayores avances frente al semestre anterior.

El indicador nacional alcanzó 17.2 puntos, frente a los 15.1 puntos del segundo semestre de 2025. En siete años, la calificación conjunta de las empresas operadoras se duplicó, al pasar de 8.6 puntos en el primer semestre de 2019.

¿Qué operadora lideró la atención de reclamos móviles?

Ahora bien, Claro se mantuvo en el primer lugar del ranking, con 18 puntos, aunque su calificación disminuyó ligeramente frente a los 18.1 puntos del segundo semestre de 2025.

Le siguieron , con 17.4 puntos; Movistar, con 17.2; y , con 16 puntos. Las cuatro empresas superaron por primera vez los 15 puntos desde que el OSIPTEL realiza esta medición.

Los mayores avances correspondieron a Bitel y . La primera pasó de 12.2 a 16 puntos, con una mejora de 3.8 puntos, mientras que la segunda subió de 14 a 17.2 puntos, un incremento de 3.2 puntos.

Claro lideró el ranking de atención de reclamos móviles, con fortalezas en solución anticipada y motivación de resoluciones.
Claro lideró el ranking de atención de reclamos móviles, con fortalezas en solución anticipada y motivación de resoluciones.

¿Qué indicadores evaluó el OSIPTEL en las operadoras móviles?

Claro obtuvo sus mejores resultados en solución anticipada de reclamos y motivación de la resolución. Sin embargo, requiere mejorar la rapidez para resolver las solicitudes.

Entel destacó en solución anticipada de reclamos y quejas fundadas, aunque debe reforzar principalmente el indicador de apelaciones fundadas.

Movistar registró sus mejores desempeños en solución anticipada de reclamos, quejas fundadas y rapidez para resolver. Su principal aspecto pendiente es la incidencia de reclamos.

En tanto, Bitel mostró mayor solvencia en solución anticipada de reclamos e incidencia de reclamos, pero necesita mejorar principalmente en apelaciones fundadas.

El ranking del OSIPTEL evalúa seis indicadores: incidencia de reclamos, solución anticipada de reclamos, motivación de la resolución, rapidez para resolver, incidencia de apelaciones fundadas e incidencia de quejas fundadas.

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