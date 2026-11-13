La compañía ocupa el tercer lugar en el mercado móvil peruano, con una participación de 22.72%, y su negocio local representa cerca del 35% de los ingresos del grupo chileno. Foto: Andina
La compañía ocupa el tercer lugar en el mercado móvil peruano, con una participación de 22.72%, y su negocio local representa cerca del 35% de los ingresos del grupo chileno. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
Karen Guardia Quispe

A puertas de terminar el 2026, Entel estaría a punto de cambiar de manos. En detalle, desde Chile se dio a conocer que el operador de telefonía —que ocupa el tercer lugar en el mercado móvil peruano, con una participación de 22.72%— inició los primeros pasos para evaluar la venta de su negocio en Perú. Para ello, contrató a un banco de inversión que se encargará de identificar potenciales compradores y explorar alternativas para desprenderse de su filial. ¿Qué impactos tendría la eventual salida de este operador del mercado?

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