En concreto, medios de comunicación chilenos informaron que los dueños de Entel (controlada por Almendral, vehículo de inversión vinculado principalmente al empresario Juan Hurtado Vicuña y a varios grupos económicos chilenos) ya iniciaron acercamientos con empresas del sector de telecomunicaciones e inversionistas interesados en adquirir su negocio en Perú, que representa cerca del 35% de sus ingresos.

Incluso, el diario El Mercurio señaló que Millicom, controlada por el empresario francés Xavier Niel, habría presentado una oferta y estaría afinando los detalles para concretar un acuerdo. Según estimaciones de La Tercera, la operación estaría valorizada entre US$ 1,540 millones y US$ 1,848 millones, equivalentes a cinco o seis veces el Ebitda de 2025 de Entel Perú (US$ 308 millones) .

Pero ¿qué factores podrían explicar que Entel evalúe la venta de su operación en Perú? Antes de entrar en las posibles razones, conviene revisar cómo le está yendo al operador en el país. Según el reporte financiero del tercer trimestre de 2026, la filial peruana registró ingresos totales por US$ 308.8 millones entre julio y septiembre, lo que representó un crecimiento de 6.3% frente al mismo periodo del año anterior. Si se considera el acumulado de los primeros nueve meses del año, los ingresos alcanzaron los US$ 923.8 millones, un avance de 7%.

En tanto que el Ebitda llegó a US$ 84.8 millones en el tercer trimestre, un incremento de 14.8% respecto al mismo periodo de 2025. Entre enero y septiembre, sumó US$ 246.7 millones, 12.6% más que en igual periodo del año anterior.

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Otro dato que destaca es el margen Ebitda, que pasó de 25.4% a 27.4% en el tercer trimestre, mientras que, en el acumulado a septiembre, también registró una mejora: pasó de 25.4% a 26.7%. En cuanto a sus ingresos móviles, que constituyen el principal componente de su operación, estos alcanzaron los US$ 292.5 millones en el tercer trimestre, con un crecimiento de 5.8%. De ese monto, US$ 198.3 millones correspondieron a ingresos por servicios móviles, que aumentaron 5% interanual, mientras que la venta de equipos generó US$ 94.2 millones, un avance de 7.4%.

La eventual operación podría introducir cambios en la competencia local, en un mercado donde los operadores enfrentan presiones sobre sus márgenes y elevadas necesidades de inversión en infraestructura. Foto: Entel

Las razones detrás de la posible salida de Entel

¿Qué factores podrían explicar que Entel evalúe vender su operación en el Perú? Carlos Huamán, especialista en telecomunicaciones, explicó que uno de los elementos que ayudaría a entender esta decisión es la limitada escala de sus operaciones frente a otros competidores de la industria. A diferencia de Telefónica (hoy en manos de Integratel) y Claro (América Móvil), que históricamente han tenido presencia en más de diez países, Entel concentra sus operaciones internacionales en el mercado peruano, además de Chile, su país de origen.

“La escala es importante en el negocio de telecomunicaciones”, señaló. Esta diferencia, explicó, limita las posibilidades de Entel de aprovechar las economías de escala que tienen los operadores con presencia en varios mercados.

Desde otra perspectiva, José Miguel Porto, socio de Porto Legal, planteó que la eventual salida también podría responder a una decisión de los accionistas de reasignar su capital hacia negocios con mejores perspectivas de rentabilidad. “Pareciera ser que los accionistas de Entel han encontrado otras inversiones donde pueden generar un mayor retorno de inversión”, anotó. Entre las alternativas mencionó las operaciones de Entel en Chile, la adquisición de otros activos o el ingreso a negocios distintos.

A estas posibles razones se suma la exigencia del mercado peruano. Huamán recordó que Perú y Chile son los únicos países de Sudamérica (sin considerar a Brasil) que cuentan con cuatro operadores móviles. Esta competencia obliga a las empresas a desplegar estrategias comerciales e inversiones para mantener y ampliar su participación.

En el caso de Entel, el crecimiento que registró durante sus primeros años en el país perdió impulso posteriormente. Según las cifras compartidas por el especialista, la compañía duplicó sus ingresos en sus primeros cinco años de operación, al pasar de alrededor de US$ 500 millones a US$ 1,000 millones. Luego, estos se estabilizaron entre US$ 1,000 millones y US$ 1,100 millones, hasta alcanzar aproximadamente US$ 1,200 millones el año pasado.

Una evolución similar se observó en su base de clientes. Entel pasó de alrededor de cuatro millones de usuarios a duplicar esa cifra durante sus primeros cinco años. Después de la pandemia llegó a registrar entre nueve y diez millones de clientes, nivel en el que se ha mantenido relativamente estable.

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Para Porto, esta evolución también debe analizarse a la luz de las expectativas con las que Entel ingresó al mercado peruano, alrededor de 2013, tras adquirir Nextel por US$ 410.6 millones. La compañía apostó entonces por una estrategia comercial agresiva para ganar participación. “Lo único que ocasionaron fue generar una guerra de precios en el mercado peruano, en el mercado de telecomunicaciones, que acabó en una carnicería entre los operadores y afectó a todos”, sostuvo.

La presión competitiva también se refleja en los niveles de rentabilidad del negocio. Huamán estimó que, para sostener un crecimiento saludable en un mercado como el peruano, el margen Ebitda de un operador debería ubicarse alrededor del 30%. En el caso de Entel, este indicador superó el 20% durante los últimos cinco años, pero se estabilizó entre 25% y 26%.

Uno de los factores que explicaría esta brecha es el bajo nivel de ingresos promedio por usuario (ARPU) del mercado peruano frente a otros países de la región. Esto significa que las operadoras perciben menos ingresos por cada cliente. A ello se suma el elevado costo de adquisición de clientes (SAC), que incluye gastos comerciales, promociones y comisiones para captar nuevos usuarios.

En paralelo, las compañías deben destinar recursos a la expansión y renovación de sus redes, así como al desarrollo de tecnología 5G. En ese contexto, Huamán expresó que Entel ha recurrido a alianzas para ampliar su cobertura y desarrollar nuevos negocios sin asumir directamente toda la inversión en infraestructura.

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Entre los ejemplos mencionó el uso de redes mayoristas, como Internexa, para llegar a más ciudades, y el acuerdo con Win para ofrecer fibra óptica hasta el hogar (FTTH). Bajo este último esquema, en lugar de desplegar una red propia, Entel paga por el uso de la infraestructura conforme crece su base de clientes. “En vez de CAPEX, lo convierten en OPEX”, subrayó el especialista.

Esta estrategia le permite mantener un mayor control sobre sus inversiones. Huamán indicó que, después de incrementar su inversión hasta 2021, la compañía ha optado por dosificarla, en un mercado donde sus competidores también enfrentan importantes compromisos de expansión.

Porto, por su parte, considera que Entel tampoco habría aprovechado plenamente las oportunidades que surgieron tras la salida de Telefónica del mercado peruano. Desde su óptica, Bitel fue uno de los operadores que más capitalizó ese espacio, mientras que Claro logró mantener su posición de liderazgo. A ello sumó una estrategia comercial menos agresiva que la de sus competidores y un rezago en materia de cobertura.

El grupo que opera bajo la marca Tigo habría presentado una oferta por Entel Perú. Su presencia regional podría darle ventajas en escala, negociación con proveedores y financiamiento de inversiones. Foto: Millicom

¿Se reconfigurará el mercado con Millicom?

De concretarse la operación, ¿cómo podría cambiar el escenario competitivo de las telecomunicaciones en el Perú? Para el especialista de DN Consultores, el ingreso de un operador regional como Millicom podría fortalecer la posición de Entel frente a sus competidores, principalmente por las ventajas que ofrece pertenecer a un grupo con presencia en varios países.

A diferencia de Entel, que concentra sus operaciones en Chile y Perú, Millicom (que opera comercialmente bajo la marca Tigo) cuenta con una mayor escala regional. Esto le permitiría negociar compras de fibra óptica, antenas y equipamiento para redes de distintos mercados, reduciendo los costos unitarios y aprovechando las economías de escala.

“Una cosa es comprar 100 y otra es comprar 800 o 1,000. Cuando adquieres un volumen mayor, el precio unitario baja considerablemente”, relató Huamán. Esta capacidad de negociación también podría darle al eventual nuevo propietario mejores condiciones para financiar las inversiones que requiere el negocio de telecomunicaciones.

En esa misma línea, el socio de Porto Legal, consideró que la presencia regional de Millicom representa una ventaja para negociar con proveedores de equipos, infraestructura y servicios de transporte. A su juicio, la llegada de un operador del propio sector también podría marcar una diferencia frente a la venta de Telefónica, adquirida por un fondo especializado en deuda.

“Este es el tipo de operaciones que son sanas en el mercado, porque típicamente cuando un operador compra otro es porque tiene planes de entrar y hacer cosas distintas, cosas nuevas, invertir”, sostuvo Porto.

Para Huamán, uno de los principales aportes de esta operación podría estar en la capacidad financiera del grupo para respaldar el desarrollo de Entel. “La forma más precisa de decirlo es que tienen mayor capacidad para financiar inversiones”, puntualizó. Sin embargo, advirtió que todavía no es posible anticipar qué estrategia adoptará el eventual nuevo propietario para desplegar su infraestructura. Como referencia, mencionó que Tigo cuenta con operaciones móviles y fijas con redes propias en distintos mercados de la región.

También recordó que las redes neutras vienen ganando espacio en la industria como una alternativa para optimizar las inversiones en infraestructura. Esta tendencia responde a las elevadas necesidades de capital del sector y a los bajos ingresos promedio por usuario (ARPU) que caracterizan a varios mercados de Sudamérica. No obstante, precisó que aún no se puede afirmar si Millicom optará por ese modelo en el Perú.

Desde la perspectiva de Porto, una eventual inyección de capital y una estrategia comercial más activa también podrían darle mayor dinamismo al mercado peruano. “Eso pudiera generar, un poco más de actividad o dinamismo y mayor competencia en el mercado, que eso siempre beneficia al usuario final”, indicó.

Clave

Salto bursátil: Las acciones de Entel en la Bolsa de Santiago subieron 10.84% ayer y cerraron en 4,500 pesos chilenos por acción, liderando las ganancias del índice bursátil MSCI IPSA.

Aprobaciones necesarias : El abogado de Porto Legal indicó que, si la transacción se realiza mediante la compraventa del 100% de las acciones de la compañía, el cambio de accionistas no necesariamente requeriría una autorización previa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Sin embargo, precisó que una eventual transferencia de concesiones sí estaría sujeta a la aprobación de dicha entidad.

Por otro lado, también quedaría por determinar si la operación debe pasar por una evaluación de Indecopi. Al respecto, consideró que, si Millicom no cuenta con otros activos en el mercado peruano que generen una concentración relevante, la transacción no debería representar un problema desde el punto de vista de la competencia.