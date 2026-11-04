Wall Street cierra al alza tras victoria de los demócratas en las elecciones de Estados Unidos. (Foto: EFE)
Wall Street cierra al alza tras victoria de los demócratas en las elecciones de Estados Unidos. (Foto: EFE)
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Redacción Gestión
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tras la victoria de los demócratas en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos.

día en el que el presidente Donald Trump anunció una pausa en los conocidos como aranceles recíprocos, según la prensa especializada.

Al cierre del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 sumó un 1.58%, hasta los 7,688 enteros, y el tecnológico Nasdaq creció un 1.44%, hasta las 25,736 unidades.

el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo estar dispuesto a “trabajar” con la nueva mayoría del Congreso y a “aceptar esos resultados”.

Según explicó el experto Jay Woods, estratega jefe de mercado de Freedom Capital Markets, a la cadena CNBC, alivió a los mercados.

“Aún persiste la incertidumbre, pero una cosa es segura: habrá estancamiento político, e, históricamente, esto es positivo para el mercado”, afirmó.

, caracterizada por un fuerte gasto de los consumidores, un bajo desempleo y el gasto en centros de inteligencia artificial”.

Por su parte, The Wall Street Journal indicó que el nuevo equilibrio político dificultará la aprobación de nuevas medidas económicas y que los demócratas podrían presionar para revertir parte de los aranceles impuestos por Trump y aumentar el control sobre las empresas y las agencias federales.

Por sectores, hoy lideraron las ganancias de bienes no esenciales (4.27%) y el financiero (3.46%), mientras que las mayores pérdidas fueron para el energético (-4.77%) y el industrial (-1.11%).

Además, empresas que podrían beneficiarse de un entorno económico más estable subieron en bolsa, como Walmart (3.45%) o Bank of America (3.97%), mientras que los inversores se alejaron de las acciones tecnológicas.

De este sector, destacó la caída de SpaceX (-3.8%), propiedad de Elon Musk, y CoreWeave (-9%). En otros mercados, el petróleo de Texas cerró con una caída del 8.3 % tras admitir Trump el impacto de la guerra con Irán en la debacle republicana en las elecciones legislativas.

Mientras, el oro ganaba un 3.4%, hasta los 4,073 dólares la onza, y la plata un 5%, hasta los 52,32 dólares la onza. En tanto, el rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años bajaba hasta el 4.884%.

Elaborado con información de EFE.

El Dow Jones subió un 3.03% en su mejor sesión desde abril de 2025. Los mercados recibieron con alivio la disposición de Trump a trabajar con la nueva mayoría demócrata. (Foto: AFP)
El Dow Jones subió un 3.03% en su mejor sesión desde abril de 2025. Los mercados recibieron con alivio la disposición de Trump a trabajar con la nueva mayoría demócrata. (Foto: AFP)

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