Nicaragua: Luis Almagro inicia la aplicación de la Carta Democrática de la OEA al país gobernado por Daniel Ortega. (AFP).
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Agencia Bloomberg
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Un autócrata socialista conocido por sus críticas a Washington está cosechando elogios de las agencias de calificación crediticia tras convertirse en el mayor defensor de la disciplina fiscal del continente americano.

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