Ray Dalio. Foto: Ore Huiying/Bloomberg
Ray Dalio. Foto: Ore Huiying/Bloomberg
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

El multimillonario Ray Dalio advirtió que la inteligencia artificial es una burbuja clásica” que se acerca al punto de estallar ante el aumento de las tasas de interés y la necesidad de convertir riqueza en efectivo.

TE PUEDE INTERESAR

Google lanza herramienta web para identificar fotos, vídeos y audios generados con IA
Dólar caería a S/ 3.20 por récord del cobre, según Bank of América: ¿aconseja vender dólares?
Nvidia se acerca a ser la primera empresa valorada en US$ 6 billones
¿Está el mundo realmente ahogándose en deudas?
Auge de la IA dispara las fortunas tecnológicas a niveles nunca vistos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.