El Aeropuerto Internacional de Tocumen (PTY), el principal de Panamá y un centro regional de conexiones, y SATS, con sede en Singapur y uno de los principales proveedores mundiales de servicios de manejo de carga aérea, firmaron un acuerdo para fortalecer la conectividad de carga aérea entre Asia y el continente americano, informó este lunes el Gobierno panameño.

Este Memorando de Entendimiento (MOU) fue firmado durante una visita a Singapur del presidente panameño, José Raúl Mulino, quien fue testigo en este evento junto con el primer ministro singapurense, Lawrence Wong .

En el marco del MOU, las partes “explorarán oportunidades para el desarrollo del área de carga del Aeropuerto Internacional de Tocumen, así como de instalaciones y operaciones para el manejo de carga aérea dentro de Tocumen Cargo City, de acuerdo con el Plan Maestro del aeropuerto”, indicó un comunicado oficial.

La alianza también “aprovechará la experiencia global y la red de SATS (líder también en Asia en servicios de catering para aerolíneas) en el manejo de carga aérea para apoyar los flujos comerciales a través de Panamá”, agregaron.

Este convenio pretende “aprovechar las fortalezas de ambos centros logísticos para profundizar la conectividad comercial, desarrollar nuevos flujos de carga y respaldar el creciente movimiento de mercancías entre Asia y las Américas”, indicó la declaración pública.

Además, que “podría contribuir a la creación de nuevos empleos dentro del ecosistema aeroportuario”.

Grúas pórtico y contenedores de carga en la terminal Pasir Panjang de PSA International Pte Ltd. al atardecer en Singapur, el domingo 1 de febrero de 2026. Fotógrafo: SeongJoon Cho/Bloomberg.

El presidente y director ejecutivo de SATS Ltd., Kerry Mok , señaló que “Singapur ha logrado consolidarse como uno de los principales centros de comercio y logística gracias a sólidas alianzas en todo el ecosistema de la aviación y la cadena de suministro”.

“Con nuestra experiencia en importantes centros de carga y una red global de más de 225 estaciones en 27 países, en SATS nos complace trabajar junto a PTY en el desarrollo de su visión para Panamá. Juntos exploraremos oportunidades para fortalecer las capacidades de carga, mejorar el movimiento de mercancías y apoyar el crecimiento del comercio entre Asia y las Américas”, dijo Mok .

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Por su parte, el gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz Blanco , afirmó que “Panamá y Singapur comparten un papel natural como puertas de entrada estratégicas para el comercio y la conectividad mundial”.

“Tras haber conocido de primera mano el desarrollo logístico de Singapur, comprendo el valor que una visión de largo plazo ha aportado a su crecimiento. Este entendimiento con SATS nos brinda la oportunidad de explorar nuevas capacidades para Tocumen, fortalecer nuestra plataforma de carga y ampliar la conectividad comercial entre Asia y las Américas”, añadió.

El presidente Mulino desarrolla esta semana una gira oficial por Singapur y Vietnam en busca de inversiones y acuerdos comerciales.