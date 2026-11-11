El índice de la escuela de negocios suiza destaca la inversión, la fortaleza tecnológica y las capacidades de investigación de Estados Unidos. China se ubica en la séptima posición. (Foto: EFE)
El índice de la escuela de negocios suiza destaca la inversión, la fortaleza tecnológica y las capacidades de investigación de Estados Unidos. China se ubica en la séptima posición. (Foto: EFE)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
Redacción Gestión

Estados Unidos encabeza la clasificación mundial de economías mejor preparadas para afrontar la transición hacia la inteligencia artificial (IA), elaborada por la escuela de negocios suiza IMD.

China, en tanto, ocupa el séptimo lugar, mientras que Singapur también figura entre las economías más destacadas del índice.

El ranking reconoce la capacidad de los países para adaptarse al avance de esta tecnología, considerando factores como la inversión, el desarrollo del sector tecnológico, la investigación, la comercialización y el entorno regulatorio.

El liderazgo estadounidense responde, en gran medida, a sus elevados niveles de inversión, la fortaleza de su industria tecnológica, sus capacidades de investigación y comercialización, así como a una regulación relativamente poco estricta, según explicó IMD.

Aunque Europa cuenta con una presencia relativamente limitada de grandes compañías dedicadas al desarrollo de IA, cinco economías de la región se encuentran entre las diez primeras del listado.

Países Bajos ocupa el tercer puesto, seguido de Dinamarca (cuarto), Suecia (sexto), Finlandia (octavo) y Suiza (noveno).

La clasificación también incluye a Canadá, en la quinta posición, y Corea del Sur, en el décimo lugar.

Nvidia lidera el ranking de empresas de IA

En paralelo, IMD presentó su clasificación de las compañías con mayor desarrollo de inteligencia artificial, que elabora desde 2024.

El cuarto lugar corresponde a la japonesa , mientras que la surcoreana Samsung se ubica en la quinta posición. Completan los diez primeros puestos Amazon, las chinas Tencent y Alibaba, Qualcomm y Meta.

Solo dos compañías de ese grupo no pertenecen directamente al sector tecnológico: el conglomerado industrial alemán Siemens y el banco estadounidense JPMorgan Chase.

Asia gana terreno en el desarrollo de IA

Pese al predominio de las compañías estadounidenses, IMD advierte un mayor posicionamiento de las empresas asiáticas en el desarrollo de esta tecnología.

Las firmas de Asia ya representan 22 de los 50 primeros puestos de la clasificación empresarial, más del doble de lo registrado en el ranking de 2025.

Este avance está relacionado, en parte, con la fortaleza de la región en materia de patentes vinculadas con inteligencia artificial. China concentra por sí sola el 18% del total, mientras que Japón y Corea del Sur reúnen conjuntamente otro 29%.

De esta manera, aunque Estados Unidos mantiene el liderazgo en preparación económica y presencia empresarial, Asia incrementa su participación en el desarrollo tecnológico y la propiedad intelectual vinculada con la inteligencia artificial.

Elaborado con información de EFE.

TE PUEDE INTERESAR

Seguridad de la IA en EE.UU. bajo la lupa: expertos reportan a la Casa Blanca y surgen dudas
Irán desvela nueva base subterránea de misiles mientras se busca el fin de guerra con EE.UU.
El petróleo sigue a la baja ante expectativa de una desescalada de la guerra en Oriente Medio
Reino Unido detiene a soldado de EE.UU. por sospecha de espionaje vinculado a Rusia

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados.Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidosque publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar,los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, puedensuscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.