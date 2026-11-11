Estados Unidos encabeza la clasificación mundial de economías mejor preparadas para afrontar la transición hacia la inteligencia artificial (IA), elaborada por la escuela de negocios suiza IMD.

China, en tanto, ocupa el séptimo lugar, mientras que Singapur también figura entre las economías más destacadas del índice.

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El ranking reconoce la capacidad de los países para adaptarse al avance de esta tecnología, considerando factores como la inversión, el desarrollo del sector tecnológico, la investigación, la comercialización y el entorno regulatorio.

El liderazgo estadounidense responde, en gran medida, a sus elevados niveles de inversión, la fortaleza de su industria tecnológica, sus capacidades de investigación y comercialización, así como a una regulación relativamente poco estricta, según explicó IMD.

Aunque Europa cuenta con una presencia relativamente limitada de grandes compañías dedicadas al desarrollo de IA, cinco economías de la región se encuentran entre las diez primeras del listado.

Países Bajos ocupa el tercer puesto, seguido de Dinamarca (cuarto), Suecia (sexto), Finlandia (octavo) y Suiza (noveno).

La clasificación también incluye a Canadá, en la quinta posición, y Corea del Sur, en el décimo lugar.

Nvidia lidera el ranking de empresas de IA

En paralelo, IMD presentó su clasificación de las compañías con mayor desarrollo de inteligencia artificial, que elabora desde 2024.

Por segundo año consecutivo, la estadounidense Nvidia ocupa el primer puesto, seguida por Alphabet y Microsoft, también de Estados Unidos.

El cuarto lugar corresponde a la japonesa SoftBank, mientras que la surcoreana Samsung se ubica en la quinta posición. Completan los diez primeros puestos Amazon, las chinas Tencent y Alibaba, Qualcomm y Meta.

El predominio del sector tecnológico también se refleja en la composición del ranking: la mitad de las 20 primeras empresas pertenecen a las industrias del software y los servicios informáticos, mientras que otras cinco se dedican a la fabricación de chips o dispositivos.

Solo dos compañías de ese grupo no pertenecen directamente al sector tecnológico: el conglomerado industrial alemán Siemens y el banco estadounidense JPMorgan Chase.

Asia gana terreno en el desarrollo de IA

Pese al predominio de las compañías estadounidenses, IMD advierte un mayor posicionamiento de las empresas asiáticas en el desarrollo de esta tecnología.

Las firmas de Asia ya representan 22 de los 50 primeros puestos de la clasificación empresarial, más del doble de lo registrado en el ranking de 2025.

Este avance está relacionado, en parte, con la fortaleza de la región en materia de patentes vinculadas con inteligencia artificial. China concentra por sí sola el 18% del total, mientras que Japón y Corea del Sur reúnen conjuntamente otro 29%.

De esta manera, aunque Estados Unidos mantiene el liderazgo en preparación económica y presencia empresarial, Asia incrementa su participación en el desarrollo tecnológico y la propiedad intelectual vinculada con la inteligencia artificial.

Elaborado con información de EFE.