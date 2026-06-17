Letrero en una tienda de SoftBank Corp. en el distrito de Ginza, Tokio, Japón, el miércoles 1 de noviembre de 2023. Fotógrafo: Kiyoshi Ota/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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SoftBank Group Corp. está teniendo dificultades para encontrar startups en Latinoamérica preparadas para recibir inversiones de gran tamaño, una señal del fuerte enfriamiento que ha experimentado el auge tecnológico en la región desde que, hace apenas unos años, atrajo niveles récord de capital de riesgo.

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