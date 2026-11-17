Los ingresos alcanzarán los US$ 130,000 millones en el cuarto trimestre fiscal, con un margen de variación de 3%, informó la compañía el martes. Los analistas proyectaban en promedio US$ 125,300 millones. El margen bruto, el porcentaje de las ventas que queda después de descontar los costos de producción, será de alrededor de 71.5% en el trimestre.

Las perspectivas sugieren que Nvidia seguirá beneficiándose del fuerte aumento de la demanda de capacidad de cómputo para IA, pese a los crecientes desafíos que enfrenta. El fabricante de chips opera sin Huang al frente por primera vez en sus 33 años de historia, mientras aumentan los temores de que el gasto en infraestructura de inteligencia artificial se desacelere.

Las cifras dieron cierto alivio a los inversionistas, que habían castigado las acciones en las últimas semanas. Los títulos subieron cerca de 2% en las operaciones posteriores al cierre tras la publicación de los resultados.

La compañía, con sede en Santa Clara, California, rompió lazos con Huang la semana pasada por un escándalo relacionado con varias relaciones extramatrimoniales, incluida una con una mujer que ahora es investigada por un posible caso de espionaje a favor de China.

Colette Kress, directora financiera de Nvidia desde hace años, dirige la compañía de manera interina mientras la empresa busca un nuevo director ejecutivo. Nvidia también nombró presidente del directorio a Harvey Jones, hasta ahora miembro de la junta, convirtiéndolo en la primera persona en ocupar ese cargo en la historia de la compañía.

Los inversores se deshacen de las acciones de Nvidia | La preocupación por una burbuja de la IA y una crisis en torno al director ejecutivo provocan un desplome sin precedentes.

Horas antes, Huang dijo que estaba dispuesto a volver a dirigir Nvidia si el directorio así lo decidía. El ejecutivo de 63 años citó una “avalancha” de apoyo de personas que consideran que debería regresar a la compañía. Por ahora, sin embargo, el directorio no contempla esa posibilidad.

Su salida dejó un enorme vacío. Como director ejecutivo, Huang recorría el mundo promocionando la tecnología de Nvidia y, en general, el potencial económico de la inteligencia artificial. También utilizó los recursos de la compañía para invertir en una amplia gama de startups, clientes y proveedores, ayudando a sostener una industria que requiere enormes inversiones de capital.

Huang se comprometió a aportar más de US$ 100,000 millones en financiamiento a otras compañías involucradas en el desarrollo de infraestructura de IA. También presionó a industrias y países para que adoptaran la tecnología con mayor rapidez. Además, instó a los políticos a eliminar obstáculos al crecimiento y restó importancia a las preocupaciones sobre los posibles riesgos de la IA.

Nvidia es, de lejos, el mayor proveedor de chips y otros equipos que sustentan el software y los servicios de inteligencia artificial, por lo que sus ingresos son un indicador clave para un sector que ha pasado a dominar los mercados bursátiles mundiales.