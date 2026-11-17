La junta directiva de Nvidia confirmó este martes que no contempla el retorno de Jensen Huang al cargo de director ejecutivo (CEO), luego de que presentara su renuncia la semana pasada. La decisión se produce pese a una campaña que busca promover su regreso al liderazgo de la compañía.

Durante la conferencia de resultados trimestrales, el presidente de la junta directiva, Harvey Jones, señaló que Huang dejó voluntariamente sus cargos de presidente, CEO y miembro del directorio. Según explicó, la dimisión fue aceptada y la compañía no tiene intención de revertir esa decisión.

Jones manifestó su respaldo a Colette Kress, actual directora financiera, quien asumió como CEO interina. Asimismo, informó que Nvidia contrató a una firma especializada para conducir el proceso de selección de un ejecutivo que ocupe el puesto de manera permanente.

El presidente del directorio sostuvo que las medidas responden al interés de la empresa frente a una transición que calificó de inesperada.

Jensen Huang comparecerá el 1 de diciembre ante comités de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para responder sobre posibles riesgos a la seguridad nacional. EFE/ Fazry Ismail / ARCHIVO

Comparecencia ante el Congreso de EE.UU.

En paralelo, Jensen Huang comparecerá el próximo 1 de diciembre ante el Congreso de Estados Unidos, luego de aceptar una invitación para responder a las preguntas de los legisladores de la Cámara de Representantes. La sesión se realizará a puerta cerrada y abordará posibles amenazas a la seguridad nacional.

También participará Tim Teter, asesor jurídico general de Nvidia. Ambos aceptaron voluntariamente presentarse ante el Comité de Asuntos Exteriores, el Comité Especial sobre el Partido Comunista Chino y el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes.

Los presidentes de estos comités, Brian Mast, John Moolenaar y Rick Crawford, señalaron que esperan obtener explicaciones sobre el presunto acceso de agentes vinculados a China a los chips más avanzados de Nvidia y la posible participación de un agente de inteligencia chino en el caso.

Los legisladores sostuvieron que la comparecencia permitirá conocer el papel que habrían desempeñado Huang y la compañía en los hechos investigados.

Con información de EFE.