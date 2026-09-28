Modernización. A pocos días de asumir el MEF, el ministro Elmer Cuba anunció la creación de cuatro “comisiones presidenciales” que formularían propuestas para modernizar la economía peruana. El anuncio se hizo realidad el 16 de este mes, con la instalación de esos grupos de trabajo, integrados por siete especialistas con amplia trayectoria profesional y académica. Las ahora llamadas “comisiones de alto nivel” tendrán nueve meses para presentar sus recomendaciones, con entregas trimestrales de sus avances. El plazo parece un tanto extenso, sobre todo considerando la abundancia de diagnósticos existentes –de organismos multilaterales, de analistas locales, gremios empresariales y hasta de los propios comisionados–, de modo que recopilarlos no requeriría demasiado tiempo.

Habría que esperar que el MEF haga públicos los avances y que el trabajo no quede encarpetado, como ha ocurrido en ocasiones previas. En vista que es probable que muchas de las recomendaciones tendrán que implementarse con leyes, también será importante mantener informado al Congreso, así que los comisionados tendrán que realizar labor didáctica. Si bien poseen experiencia docente en universidades de elevada exigencia académica, lidiar con los legisladores, sobre todo los diputados, requerirá una alta dosis de paciencia. Tal vez les sea útil replicar el estilo del presidente del BCR, Julio Velarde.

Los comisionados para la formalización laboral y productividad son Gustavo Yamada y Miguel Jaramillo, ambos con trayectoria en economía, mercado laboral, empleo, informalidad, protección social y productividad. Los encargados de la comisión para la inclusión y acceso al financiamiento son Miguel Palomino y Martín Naranjo, quien ha sido jefe de la SBS; la nota de prensa del MEF no menciona que es presidente de la Asociación de Bancos (Asbanc).

La comisión para la mejora de la gestión de la inversión pública son Milton von Hesse y Miguel Prialé. El MEF también instaló este mes una comisión consultiva para el desarrollo de la infraestructura a nivel nacional. A primera vista, existiría duplicidad de funciones. Por último, está la comisión para el impulso al cumplimiento tributario, cuyo único integrante es Manuel Estela, quien al frente de la Sunat, a principios de los años 90, revolucionó y dinamizó la administración tributaria –hoy sumida en un preocupante letargo–. Se espera que el jefe de asesores del MEF, Luis Arias, participe en esta comisión, dado que también lideró la Sunat, cuando la entidad era eficiente. Lo que llama la atención, pero ya no sorprende, es la ausencia de mujeres.