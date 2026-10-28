En septiembre la congestión en el sistema de transmisión eléctrica alcanzó un total de 102.83 horas, según data del COES.
En septiembre la congestión en el sistema de transmisión eléctrica alcanzó un total de 102.83 horas, según data del COES.
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Elías García Olano
mailElías García Olano

La cada vez mayor recurrencia de cortes del servicio eléctrico en el interior del Perú -que venía generando reclamos masivos de los usuarios desde mediados de año- parece agudizarse con el incremento en las horas de congestión de las líneas de transmisión en los últimos meses y que reflejaría retrasos en la puesta en marcha de proyectos del sector eléctrico.

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