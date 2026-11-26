Por ahora, funcionarios desde Singapur hasta Japón muestran preferencia por negociar en lugar de tomar represalias, aunque China y la Unión Europea han dejado claro que podrían responder si Washington va más allá de los términos de los acuerdos comerciales vigentes. La administración Trump planea imponer gravámenes a las importaciones de economías a las que acusa de contribuir al exceso de capacidad manufacturera y perjudicar a empresas estadounidenses.

Los nuevos aranceles representan el intento más reciente de la administración Trump por restablecer una amplia agenda comercial que incluía gravámenes específicos para cada país, implementados mediante poderes de emergencia. La Corte Suprema los anuló en febrero, lo que obligó al presidente a recurrir a otras facultades legales para restablecerlos.

El gobierno de Brasil respondió con dureza a los gravámenes y prometió que “no cederá ante este tipo de amenaza”. Su Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que la decisión unilateral de Estados Unidos constituía una “acción inaceptable” en el contexto de las negociaciones bilaterales en curso.

Singapur dijo que no está de acuerdo con la conclusión de Estados Unidos de que sus políticas contribuyen a un exceso de capacidad manufacturera y que instará a Washington a reconsiderar los aranceles propuestos de hasta 20% sobre sus exportaciones. Esa tasa podría reducirse a 10% si Singapur alcanza un acuerdo comercial recíproco con EE.UU. o concluye otras negociaciones que respondan a las preocupaciones de Washington.

“Las políticas económicas de Singapur no protegen nuestro mercado interno ni subsidian la producción manufacturera destinada a la exportación”, dijo el jueves el Ministerio de Energía, Comercio e Industria. “Nuestros acuerdos de libre comercio buscan reducir las barreras al comercio y la inversión”.

El parque botánico Gardens by the Bay, a la izquierda en primer plano, y el hotel y casino Marina Bay Sands, a la derecha en el centro, aparecen junto a los edificios comerciales del distrito financiero central, visibles al fondo en esta fotografía aérea tomada sobre Singapur el jueves 2 de julio de 2015. Fotógrafo: Darren Soh/Bloomberg

Japón protestó por los planes de Estados Unidos de imponer un gravamen de 15% a sus productos, y el principal portavoz del gobierno calificó la medida de “lamentable”. “Japón no tiene políticas o prácticas ajenas al mercado ni un exceso estructural de capacidad de producción”, dijo el secretario jefe del gabinete, Minoru Kihara , en una conferencia de prensa habitual.

Para muchas economías, las tasas propuestas están en términos generales en línea con los niveles negociados previamente con Washington antes de la decisión de la Corte. No se espera que entren en vigor hasta después de un período de comentarios por escrito y audiencias públicas, y su implementación podría producirse a fines de enero.

El arancel a las importaciones procedentes de China aumentaría a 20%, en línea con el acuerdo previo del país con la administración Trump, aunque esa tasa podría duplicarse a 40% si fracasan las conversaciones entre ambos países, según un alto funcionario estadounidense. El funcionario informó a periodistas bajo condición de anonimato antes del anuncio del miércoles.

LEA TAMBIÉN: Cambiar los aranceles de Trump no será una tarea fácil para el Congreso demócrata

He Yadong , portavoz del Ministerio de Comercio de China, dijo el jueves en una conferencia de prensa que Pekín se reserva el derecho de tomar las medidas necesarias en respuesta a los aranceles propuestos y que seguirá de cerca los acontecimientos.

Un día antes, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun , dijo a periodistas que la posibilidad de nuevos aranceles estadounidenses a las exportaciones chinas era una “maniobra política” y afirmó que ambos países deberían trabajar juntos para mantener su tregua comercial.

Los productos de la Unión Europea estarán sujetos a un arancel de 15%, en cumplimiento del acuerdo de Estados Unidos con el bloque, aunque la tasa también podría aumentar hasta 20%, según la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.

Estados Unidos planea imponer un arancel de 17% a los productos de India, lo que aumenta la presión sobre el país para alcanzar un acuerdo comercial o enfrentar un gravamen mayor. La tasa es inferior a las propuestas para otras economías asiáticas, entre ellas Vietnam, Malasia y Bangladesh, pero aumentaría a 25% si India no logra cerrar un acuerdo con EE.UU., su mayor mercado de exportación, según la Oficina del Representante Comercial.

Los negociadores estadounidenses e indios han estado trabajando para alcanzar un acuerdo desde que pactaron un marco en febrero. Las investigaciones comerciales de Estados Unidos y una ley sobre sanciones al petróleo ruso aprobada recientemente han complicado las conversaciones.

Las importaciones de Corea del Sur y Suiza, importantes socios comerciales de Estados Unidos, quedarían sujetas a una tasa de 15%. El gravamen podría aumentar a 25% para Corea del Sur y a 20% para Suiza, según la Oficina del Representante Comercial.

La Oficina del Representante Comercial también está aumentando los aranceles a las importaciones de Brasil mediante la modificación de medidas derivadas de una investigación previa sobre las políticas digitales y las prácticas comerciales del país.