El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó que el crédito hipotecario en el Perú registró un crecimiento interanual de 7.1% en febrero de 2026, reflejando una evolución positiva en el financiamiento para la adquisición de viviendas.

De acuerdo con el ente emisor, el saldo total de estos préstamos alcanzó los S/ 75,447 millones al cierre del segundo mes del año, consolidando su tendencia de expansión en el sistema financiero.

El resultado estuvo explicado, principalmente, por el mayor dinamismo de los créditos otorgados en moneda nacional, los cuales crecieron 8% en comparación con febrero de 2025.

El financiamiento de vivienda en Perú mantiene una tendencia positiva impulsada por la demanda interna. (Foto: Andina)

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En el análisis mensual, el crédito hipotecario avanzó 0.5% frente a enero, impulsado también por los préstamos en soles, que mostraron un incremento de 0.6% en dicho periodo.

Asimismo, el BCR destacó que continúa la preferencia por el financiamiento en moneda local. En febrero de 2026, apenas el 5.5% de los créditos hipotecarios se otorgó en dólares, mientras que la gran mayoría se concedió en soles.