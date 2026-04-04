La preferencia por la moneda nacional marca la dinámica del financiamiento de vivienda, según el BCR. (Foto: Andina)
La preferencia por la moneda nacional marca la dinámica del financiamiento de vivienda, según el BCR. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

de 7.1% en febrero de 2026, reflejando una evolución positiva en el financiamiento para la adquisición de viviendas.

De acuerdo con el ente emisor, el saldo total de estos préstamos alcanzó los S/ 75,447 millones al cierre del segundo mes del año, consolidando su tendencia de expansión en el sistema financiero.

El resultado estuvo explicado, principalmente, por el , los cuales crecieron 8% en comparación con febrero de 2025.

El financiamiento de vivienda en Perú mantiene una tendencia positiva impulsada por la demanda interna. (Foto: Andina)
El financiamiento de vivienda en Perú mantiene una tendencia positiva impulsada por la demanda interna. (Foto: Andina)
LEA TAMBIÉN: La inflación vuelve a ser una preocupación en el Perú

En el análisis mensual, el crédito hipotecario avanzó 0.5% frente a enero, impulsado también por los préstamos en soles, que mostraron un incremento de 0.6% en dicho periodo.

Asimismo, el BCR destacó que continúa la preferencia por el financiamiento en moneda local. En febrero de 2026, apenas el 5.5% de los créditos hipotecarios se otorgó en dólares, mientras que la gran mayoría se concedió en soles.

LEA TAMBIÉN: Usar las RIN para gasto público: el riesgo detrás del debate electoral

TE PUEDE INTERESAR

BCR: términos de intercambio alcanzan su nivel más alto desde 1950
BCR mantiene expectativas de inflación a 12 meses en el centro del rango meta
BCR: las expectativas de inflación en Perú a 12 meses bajan a 2.13%

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.