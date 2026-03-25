El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, fue reconocido con la Orden “El Sol del Perú” en el grado de “Gran Cruz“, el máximo reconocimiento que otorga el país.

Durante una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, el presidente José Balcázar resaltó el trabajo de Velarde al frente del BCRP por más de 20 años, su papel en la estabilidad monetaria, la consolidación del sol peruano y su permanencia durante distintos gobiernos.

“Lo condecoramos en nombre del Perú con esta alta distinción”, señaló el mandatario.

En el discurso oficial se indicó que el BCRP cumple una función clave en la estabilidad económica, gracias a su diseño institucional, la confianza que genera en el sistema financiero y su papel en la supervisión y estabilidad del mercado.

Asimismo, se afirmó que la gestión del Banco Central ha ayudado a preservar el poder adquisitivo de la población ya ofrecer condiciones favorables para la inversión nacional e internacional, vinculando estas acciones a la estabilidad económica.

El reconocimiento a Julio Velarde fue presentado como un homenaje a su carrera y al fortalecimiento de una institución clave como lo es el BCR, destacando la importancia de la estabilidad, la integridad y la competencia en la gestión pública, así como su aporte al desarrollo económico del país.

BCR es meritocrático

Tras recibir el reconocimiento, Velarde destacó que este es el resultado del trabajo del equipo del BCRP y subrayó el carácter meritocrático y la autonomía de la institución.

Velarde afirmó que el Perú atraviesa el período más largo de inflación baja en la región y que en los últimos 150 años no se ha registrado algo similar.

“Dentro de la región somos el país con el periodo más largo de inflación baja, superamos a Chile”, señaló.