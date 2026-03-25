Julio Velarde es condecorado con la orden “El Sol del Perú” en el grado de “Gran Cruz”. Foto: Andina
Julio Velarde es condecorado con la orden “El Sol del Perú” en el grado de “Gran Cruz”. Foto: Andina
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, el máximo reconocimiento que otorga el país.

Durante una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, el presidente José Balcázar resaltó el

“Lo condecoramos en nombre del Perú con esta alta distinción”, señaló el mandatario.

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En el discurso oficial se indicó que el BCRP cumple una función clave en la estabilidad económica, gracias a su diseño institucional, la confianza que genera en el sistema financiero y su papel en la supervisión y estabilidad del mercado.

Asimismo, , vinculando estas acciones a la estabilidad económica.

El reconocimiento a, destacando la importancia de la estabilidad, la integridad y la competencia en la gestión pública, así como su aporte al desarrollo económico del país.

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BCR es meritocrático

Tras recibir el reconocimiento,

Velarde afirmó que el Perú atraviesa el período más largo de inflación baja en la región y que en los últimos 150 años no se ha registrado algo similar.

“Dentro de la región somos el país con el periodo más largo de inflación baja, superamos a Chile”, señaló.

Velarde destacó que este reconocimiento es el resultado del trabajo del equipo del BCR y subrayó el carácter meritocrático y la autonomía de la institución. Foto: Canal N
Velarde destacó que este reconocimiento es el resultado del trabajo del equipo del BCR y subrayó el carácter meritocrático y la autonomía de la institución. Foto: Canal N

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