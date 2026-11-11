Cámara de Diputados aprueba reformar ley sobre extinción de dominio. (Foto: GEC)
Cámara de Diputados aprueba reformar ley sobre extinción de dominio. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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La iniciativa reúne las proposiciones legislativas 13, 17, 477, 540 y 612.

La propuesta busca restablecer la autonomía de este procedimiento y fortalecer sus garantías.

La extinción de dominio permite que esos bienes pasen a favor del Estado mediante una decisión judicial.

Con esta modificación, se busca que las investigaciones sobre los bienes puedan avanzar de manera independiente.

Asimismo, plantea mecanismos de revisión judicial y medidas para evitar procedimientos innecesariamente duplicados.

Precisamente, en la Comisión de Justicia, tras su aprobación, se indicó que la medida establece:

  • Mantener en el Ministerio Público la responsabilidad de demostrar el origen ilícito de los bienes.
  • Permitir que quienes compraron legalmente y sin conocer la procedencia ilícita soliciten su exclusión del procedimiento.
  • Evitar procedimientos innecesariamente duplicados sobre un mismo bien.
  • Incorporar mecanismos de revisión de las decisiones judiciales.
  • Establecer criterios para evitar procesos sobre bienes de escaso valor.
  • Reforzar las garantías durante la incautación o aseguramiento de bienes y proteger la continuidad de actividades empresariales lícitas.

Cabe precisar que, tras la aprobación en la Cámara de Diputados, la propuesta pasará al Senado para continuar con el proceso respectivo.

La medida ya había sido aprobada en la Comisión de Justicia aprueba. Foto: Congreso
La medida ya había sido aprobada en la Comisión de Justicia aprueba. Foto: Congreso

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