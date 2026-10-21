Vidawasi proyecta desarrollar una segunda ciudadela de salud infantil en el norte del Perú, sobre una extensión de entre 10 y 20 hectáreas, adelantó su presidente, Jesús Dongo. Foto: difusión
Vidawasi proyecta desarrollar una segunda ciudadela de salud infantil en el norte del Perú, sobre una extensión de entre 10 y 20 hectáreas, adelantó su presidente, Jesús Dongo. Foto: difusión
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Fernando Cuadros Concha
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La descentralización de servicios médicos especializados en infantes podría sumar un nuevo proyecto de infraestructura en el norte peruano. Vidawasi —organización social sin fines de lucro que opera una ciudadela pediátrica en Urubamba, Cusco— prepara su expansión más allá del Valle Sagrado.

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