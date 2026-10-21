Jesús Dongo, presidente de Vidawasi, contó a Gestión que Piura, Cajamarca y Chiclayo están entre las localidades candidatas para albergar la nueva infraestructura, cuya extensión estimo entre 10 y 20 hectáreas.

“Hoy están postulando Piura, Cajamarca y Chiclayo, y se va a tomar una decisión en un tiempo muy corto”, dijo en la última edición de la Feria Internacional de Infraestructura & Construcción (INFRACON 2026).

Expansión de Vidawasi

El directivo proyectó que durante 2027 se continuará completando la capacidad resolutiva de la ciudadela, aunque posteriormente situó la culminación de los servicios de alta complejidad dentro de un horizonte de dos años.

A la fecha, Vidawasi atiende a 150 niños y familias diarias; y desde su creación, supera las 130,000 atenciones entre servicios realizados dentro de la ciudadela y sus intervenciones comunitarias.

“Las comunidades no pagan nada (...) y quienes pueden hacerlo tienen una tarifa social inmensamente accesible, simbólica”, sostuvo Dongo.

¿Cómo se financiará? Jesús Dongo explicó que Vidawasi trabaja mediante aportes de la cooperación nacional e internacional, donaciones empresariales, tarifas sociales y actividades destinadas a generar ingresos.

“Ahora también hemos abierto las puertas de la ciudadela para que el mundo nos visite, desde recorridos guiados hasta eventos de gran aforo (...) y se convierte en una fuente de financiamiento muy importante”, apuntó.

Otro aspecto destacado por Dongo es la posibilidad de movilizar recursos empresariales hacia la atención médica mediante el mecanismo de Servicios por Impuestos.

“Ha surgido también una esperanza para crecer de manera más acelerada (...) porque va a permitir que las empresas deduzcan el 100% de sus impuestos aplicando a la fórmula de Servicios por Impuestos”, subrayó.

Con este mecanismo, las empresas privadas financiarán servicios de salud para las poblaciones en las zonas de influencia bajo una lógica similar a las Obras por Impuestos (OXI).

Con ello, Dongo sostuvo que se mejorará la capacidad de respuesta frente a necesidades de salud infantil y se evitará una mayor concentración de pacientes en Lima.

Vidawasi prevé completar sus servicios de alta complejidad en Cusco durante los próximos dos años, antes de avanzar con su expansión hacia el norte del país. Foto: INFRACON 2026

¿En qué consiste Vidawasi?

Dongo señaló que se apunta a replicar en el norte el modelo que Vidawasi desarrolla desde hace cinco años en el Valle Sagrado de los Incas, en donde se levantaron instalaciones médicas para atender a los niños más vulnerables del Cusco, así como espacios de alojamiento, recreación y cooperación médica en sus 20 hectáreas.

Antes de avanzar con el proyecto de Vidawasi en el norte, la prioridad institucional es completar la capacidad de atención médica especializada de la ciudadela cusqueña.

“Estamos a un paso de inaugurar, con motivo de CADE Ejecutivos, que también va a ser en Vidawasi el próximo mes, la alta complejidad, los servicios de cirugía pediátrica”, contó.

Como parte del fortalecimiento de sus servicios especializados, Vidawasi también pretende aprovechar la cooperación con instituciones médicas internacionales —como ya lo hizo con St. Jude Children’s Research Hospital y el Texas Children’s Hospital—.

“Las operaciones docentes que se van a dar aquí, en Vidawasi, (harán) que los médicos nacionales e internacionales no salven solo la vida de los niños de nuestros quirófanos, sino también, por entrenamiento remoto y virtual, entrenar a todos los médicos vinculados del Estado peruano y universidades”, relató a este diario.