Grupo Grameco apuesta por Ecuador para su proyecto de campo de flores. (Foto: Referencial - EFE/ Sebastián Silva)
Grupo Grameco apuesta por Ecuador para su proyecto de campo de flores. (Foto: Referencial - EFE/ Sebastián Silva)
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Mayumi García
Mayumi García

La peruana Rosatel, del Grupo Grameco, espera mantener su trayectoria de crecimiento durante el último tramo del año, apoyada en el fortalecimiento de su canal ecommerce, el cambio de experiencia en sus tiendas y la incorporación de máquinas expendedoras a su portafolio. A ello, se suma un nuevo proyecto de la compañía en Ecuador, que no está relacionado con la expansión con tiendas, sino con su capacidad de atención con flores a mercados internacionales.

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