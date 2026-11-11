Javier Pardo, director ejecutivo de Grupo Grameco, señaló que la operación de Rosatel registra una evolución positiva en lo que va del 2026, con una aceleración progresiva de sus ventas. Detalló que la firma transitó de un crecimiento interanual de 7.5% en el primer trimestre a 13% en el segundo, mientras que en el tercero alcanzó un avance de 19%.

“En el cuarto trimestre, la expectativa es alcanzar un crecimiento de 22% y con estos resultados lograr una expansión anual de aproximadamente el 17%”, expresó.

Pardo explicó que buena parte de este desempeño responde al trabajo realizado durante el 2025, particularmente en el fortalecimiento del comercio electrónico y la experiencia de compra en tiendas. Indicó que el ecommerce representa actualmente alrededor del 30% de la facturación de Rosatel, participación que ha crecido en los últimos seis meses.

Compañía alista apertura de su segundo local de Rosatel Café, esta vez en el distrito de Magdalena. (Foto: Rosatel)

Nueva apertura y máquinas expendedoras

Como parte de su estrategia de expansión, la compañía tiene previsto inaugurar en diciembre un segundo establecimiento bajo el formato Rosatel Café, específicamente, en Magdalena. El nuevo local será más grande que el actualmente posee en el distrito de La Molina, con un área de 360 metros cuadrados (m2); además, de terraza.

“El formato de Rosatel Café se mantiene como una de las principales apuestas de crecimiento de la compañía, aunque su expansión dependerá de los resultados que alcance el nuevo establecimiento en los próximos meses. La inversión estimada para este establecimiento es de alrededor de US$ 100,000”, afirmó el ejecutivo.

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Pardo afirmó que otra de las iniciativas que impulsará la operación es reforzar la línea de máquinas expendedoras con un mayor número. Actualmente, Rosatel cuenta con dos equipos operativos y adicionalmente 14 unidades listas para su instalación antes de finalizar el año.

“Estamos priorizando ubicaciones en aeropuertos, clínicas y centros comerciales. Las máquinas expendedoras contienen packs de productos, arreglos y ramos, principalmente”, explicó.

En conjunto, las 14 máquinas expendedoras representan una inversión de alrededor de US$ 75,000.

Dueño de Rosatel apuesta por plantación en Ecuador

En otro momento, Pardo anunció que en junio último, Grupo Grameco realizó una importante inversión en Ecuador, exactamente en Latacunga, con el objetivo de desarrollar una plantación de flores. Este proyecto agrícola es la primera incursión de la empresa fuera del país.

“No puedo dar muchos datos sobre esta inversión ni el tipo de producto que se producirá por un tema de confidencialidad. La plantación se encuentra en implementación y etapa de cultivo, por lo que la producción será a partir de enero próximo”, añadió.

El ejecutivo explicó que la iniciativa busca fortalecer la posición de la empresa en la región y, principalmente, desarrollar una plataforma de producción orientada a atender mercados internacionales, entre los que destacan Brasil, México, Estados Unidos. Asimismo, aclaró que la elección de Ecuador para esta inversión responde, principalmente, a las condiciones que ofrece el país para la exportación de flores.

“Tanto Ecuador como Colombia concentran las mayores ventajas de producción y comercialización internacional de flores dentro de América Latina, a diferencia de otros mercados de la región”, refirió.

El dato

Rosatel tiene 16 tiendas en provincias y 23 locales en Lima. Además, en Chile tiene presencia con una franquicia. “Evaluamos un proyecto para crecer en Chile y se explora un nuevo país, aunque todavía no está confirmado”, manifestó Pardo.

manifestó Pardo. El ticket promedio varía según el punto de venta: S/134 en tiendas físicas, S/175 en ecommerce, S/205 en call center, S/103 en canales alternativos (Rappi y Pedidos Ya), y alrededor de S/75 en máquinas expendedoras.