La peruana Rosatel ha dado un paso más en su plan de modernización y actualización a las nuevas tendencias del mercado; ello, tras anunciar la implementación de su primera vending machine (máquinas expendedoras) de flores en el Perú. A partir de ello, la marca apunta a empezar su plan de expansión basado en tecnología y nuevos puntos de contacto con el consumidor.

Rosatel informó que el sistema modular permite adaptar la oferta según el flujo y las características de cada punto, asegurando eficiencia operativa y una disponibilidad constante del producto. De este modo, la primera experiencia con este nuevo canal de ventas empezará con una máquina de formato mediano, ubicada en el Jockey Plaza; no obstante, la proyección es cerrar el año con 15 vending machines en Lima.

“Seguimos priorizando la innovación, presentando las primeras vending machines de flores en el Perú. Nos acercamos al cliente en distintas ubicaciones estratégicas, brindando un servicio 24 horas con productos de la calidad que nos caracteriza”, señaló Javier Pardo, fundador de Rosatel.

Rosatel está apostando por un nuevo canal de ventas, aparte de la tradicional tienda. (Foto: GEC)

Tres tipos de máquinas

Como parte de su plan, Rosatel ha desarrollado tres tipos de máquinas, las cuales aluden a vending machine grande de 24 productos; vending machine mediana de 12 productos; y vending machine regular de 6 productos. De hecho, las máquinas están diseñadas para ubicarse en puntos estratégicos como malls, aeropuertos, clínicas y otros espacios de alto tránsito, donde los usuarios pueden acceder a flores las 24 horas del día.

Al respecto, Rosatel sostuvo que la introducción de este formato responde a una evolución en la forma de consumir: experiencias más rápidas, accesibles y disponibles en cualquier momento. “Las vending machines no solo amplían la cobertura de la marca, sino que generan nuevas oportunidades de interacción con el cliente en contextos donde antes no existía oferta”, agregó.