Credicorp Capital administra alrededor de S/ 1,550 millones a través de dos fondos de deuda privada en Perú.
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Zulema Ramirez Huancayo
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La deuda privada viene ganando espacio como alternativa de financiamiento para empresas peruanas y, al mismo tiempo, como opción de inversión para fondos que buscan exposición al crédito corporativo fuera de los mercados públicos.

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