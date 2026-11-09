Las reglas de retiro de la CTS cambiarán a partir del 2027. Imagen: ChatGPT.
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José Carlos Reyes Leyva
José Carlos Reyes Leyva

A mediados de noviembre se realizará el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). El objetivo de este fondo es servir de respaldo en caso el trabajador pierda el empleo; es por ello que los especialistas recomiendan ahorrar la CTS al máximo.

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