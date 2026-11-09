Si el trabajador busca ahorrar su CTS, puede dejarla en su misma cuenta de CTS o trasladar el fondo hacia un depósito a plazo fijo, ¿en qué tipo de cuenta pagan más intereses?

En la mayoría de los casos, las entidades financieras ofrecen una mayor tasa de interés por los depósitos de CTS, en comparación a los depósitos a plazo, según una revisión de la data registrada en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

El mayor interés por la CTS lo paga la financiera Proempresa, con una tasa anual de 6.9%. Mientras que la mayor tasa por un depósito a plazo (por más de 360 días) lo paga la Caja Rural Incasur, con una tasa de 6.11% (ver cuadros).

Si bien en la mayoría de casos las entidades financieras pagan más por una cuenta de CTS que un depósito a plazo, también puede ocurrir lo contrario, por lo que el usuario deberá revisar a detalle cada caso (ver cuadros).

Análisis sobre el uso de la CTS

Los especialistas consultados coincidieron en que las personas deben priorizar el ahorro del depósito de la CTS, antes que gastarlo.

“Las cuentas de CTS suelen pagar más que los depósitos a plazo. Entonces, puedo buscar cualquier banco, financiera, caja municipal o caja rural que pague la mayor tasa de interés, pues cualquiera de ellas tiene un fondo de seguro de depósitos que permite recuperar hasta S/ 123,000 en caso de cierre o quiebre de la entidad”, indicó Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School.

Asimismo, recordó que la posibilidad de retirar el 100% de la CTS estará vigente hasta el 31 de diciembre, por lo que aún hay tiempo para evaluar con calma si se retira este fondo o se ahorra.

“Si lo voy a sacar, lo puedo hacer hasta fin de año, no tengo que sacarlo todo a mediados de noviembre cuando hacen el depósito. Aún puedo sacar varias veces hasta el 31 de diciembre. Y no debemos olvidar el sentido de la CTS, sirve para cubrirte cuando te quedes sin trabajo”, remarcó Carillo Acosta.

Por su parte César Puntriano, abogado laboralista del estudio Muñiz, refirió que a partir del 2027 cambiará la regla de retiro de la CTS, pues solo se podrá disponer libremente del 50% del fondo, mientras que el otro 50% deberá seguir depositado en la cuenta de CTS.

“El objetivo de la CTS es servir como fondo de contingencia para el desempleo. Si se tiene alguna deuda urgente, se podría disponer una parte, pero si no, recomiendo no tocar la CTS, pues se debe guardar pan para mayo”, subrayó Puntriano.