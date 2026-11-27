Los cargos por deterioro incluyeron una amortización de US$ 3,000 millones en la mina Chuquicamata, que refleja mayores costos previstos y cambios en los supuestos utilizados para valorar la división. La empresa registró una pérdida neta de US$ 1,050 millones en el trimestre, pese al aumento de las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (Ebitda), impulsadas por el alza de los precios del cobre.

Las amortizaciones llegan en momentos en que la nueva dirección de Codelco enfrenta una caída de la producción, mayores costos y retrasos en proyectos multimillonarios destinados a modernizar minas obsoletas. La empresa informó por separado esta semana que revisa la continuidad operativa de determinadas áreas y procesos en el centenario complejo de Chuquicamata, después de que los sindicatos afirmaran que la dirección planea poner fin a las operaciones restantes a cielo abierto en 2028.

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Los cargos también ponen de relieve el desafío que enfrenta el presidente Bernardo Fontaine mientras concluye una revisión estratégica destinada a colocar a Codelco en una posición financiera más sostenible. Fontaine señaló que la empresa debe centrarse menos en maximizar los volúmenes de producción y más en la rentabilidad, al tiempo que adopta previsiones más realistas, controla el gasto y la deuda y reevalúa cómo asigna el capital entre sus operaciones y proyectos.

Además del cargo de US$ 3,000 millones en Chuquicamata, Codelco realizó una amortización de US$ 1,600 millones en Salvador y de unos US$ 200 millones en Gabriela Mistral, debido a mayores costos y tasas de descuento previstos, la prolongada suspensión de la fundición y la refinería de Salvador y un desempeño operativo más débil en Gabriela Mistral.

La producción de las minas propias de Codelco cayó a unas 289,000 toneladas métricas en el trimestre que terminó en septiembre, el nivel más bajo para un tercer trimestre en décadas, según cálculos de Bloomberg basados en los resultados de los primeros nueve meses de la empresa y en datos del gobierno.

Un camión transporta minerales dentro de la mina de cobre a cielo abierto Chuquicamata, de Codelco, cerca de Calama, Chile. Fotógrafo: Cristobal Olivares/Bloomberg

La empresa no actualizó sus previsiones para todo el año, fijadas anteriormente entre 1,331 millones y 1,357 millones de toneladas de cobre. Fontaine dijo a principios de este mes que la producción se situaría, en cambio, en torno a 1.2 millones de toneladas, aunque incluso alcanzar esa cifra requeriría un fuerte aumento intertrimestral.

Los costos directos en efectivo aumentaron 10%, hasta un nivel que supera la previsión anterior para todo el año, debido a que el encarecimiento de la energía, el combustible y el ácido afectó las operaciones.

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Los resultados llegan mientras Codelco también enfrenta las consecuencias de irregularidades en sus informes de producción. La empresa contabilizó un ajuste de inventario de US$ 123 millones tras las auditorías iniciadas después de que se detectaran inconsistencias en sus cifras de producción de 2024 y 2025.

El presidente ejecutivo, Jorge Gómez, señaló en el informe de resultados que Codelco prepara un plan de recuperación centrado inicialmente en estabilizar las operaciones, garantizar la continuidad operativa, reducir costos y reforzar la disciplina financiera.