Ese es el escenario que enfrenta Yape, que busca ampliar sus fuentes de monetización. Al cierre del tercer trimestre del 2026, la billetera digital alcanzó los 17 millones de usuarios activos mensuales, con un promedio de 71 transacciones por usuario al mes, informó Ignacio Belaúnde, CFO de Credicorp.

Sin embargo, durante la presentación de resultados, Gianfranco Ferrari, CEO del holding, reconoció que la incorporación de nuevos usuarios ya no avanzará al mismo ritmo.

Explicó que el nivel de penetración de las billeteras digitales en el Perú es muy elevado, incluso uno de los más altos del mundo en relación con la población.

Esta mayor penetración también explica la moderación en el crecimiento de las transacciones que generan ingresos.

Durante la presentación de resultados del tercer trimestre, desde la gerencia de Credicorp, señalaron que el tamaño de la base de clientes y de la población limita el ritmo de expansión de esa actividad.

¿Cuál es el plan ahora? ​

Frente a ello, indicaron que Yape cuenta todavía con varias vías de monetización por desarrollar, entre ellas las operaciones transfronterizas, en las que la compañía ya viene trabajando.

Otra de las apuestas está en los créditos. Belaúnde señaló que los préstamos son una parte importante de la evolución de Yape hacia una propuesta de valor más amplia, cercana a la de una neobanca.

La cartera total alcanzó los S/2.300 millones al cierre del trimestre y más de 6 millones de clientes habían solicitado al menos un préstamo mediante la aplicación. El crecimiento del periodo estuvo impulsado principalmente por los créditos en cuotas y los dirigidos a pequeñas y microempresas.

La monetización de la plataforma ya muestra resultados. Según Belaúnde, los ingresos totales ajustados por riesgo fueron 1.8 veces los del mismo trimestre del 2025, mientras que la contribución de Yape a los ingresos ajustados por riesgo de Credicorp llegó al 9,8%.

El objetivo, explicó el CFO, es transformar la interacción diaria en relaciones más sólidas con los clientes, ampliar la oferta de servicios y orientar la actividad transaccional hacia un crecimiento rentable. Así, la siguiente etapa de Yape estará centrada en aprovechar el alcance que ya consiguió para desarrollar nuevos negocios entre sus usuarios activos.