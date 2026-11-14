El nivel de penetración de las billeteras digitales en el Perú es muy elevado. Foto: Andina.
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Zulema Ramirez Huancayo
Zulema Ramirez Huancayo

El crecimiento de las billeteras digitales en el Perú está entrando en una nueva etapa, pues luego de alcanzar una amplia penetración entre la población, el reto ya no pasa únicamente por sumar usuarios.

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