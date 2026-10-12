Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) aprobaron formalmente este lunes el mayor paquete de sanciones selectivas contra Rusia hasta la fecha, que comprende a 1,569 personas y entidades relacionadas con su complejo militar-industrial.

Según informó el Consejo de la UE en un comunicado, las medidas responden a la continuidad e intensificación de la ofensiva rusa contra Ucrania, en particular a los recientes ataques contra infraestructuras civiles que han provocado un grave sufrimiento a la población.

El nuevo listado incluye a 826 empresas y 743 personas que ocupan cargos de director general en esas compañías. Con esta incorporación, el número total de personas y entidades incluidas en el régimen de sanciones de la UE en apoyo a la integridad territorial de Ucrania se acerca a las 4,600 .

La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, indicó que más de la mitad de las sanciones están relacionadas con la cadena de producción de los misiles balísticos que Rusia emplea en sus ataques contra civiles ucranianos.

Kaja Kallas, alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, afirmó que más de la mitad de las nuevas sanciones afectan a la cadena de producción de misiles balísticos utilizados por Rusia contra civiles en Ucrania. Foto: EFE.

Kallas sostuvo que los ataques contra puentes de Kiev, barcos que transportan cereales y la Academia Nacional de Ciencias no corresponden a un país que busca la paz. Por ello, afirmó que no es momento de reducir la presión sobre Moscú, sino de intensificarla.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, señaló que las acciones rusas no debilitarán la determinación del bloque comunitario. Añadió que la UE continuará endureciendo las medidas hasta que Rusia inicie negociaciones y demuestre un compromiso real con el fin de la guerra en Ucrania.

Sanciones apuntan a proveedores de la industria militar rusa

El paquete se concentra en proveedores de nivel medio que, de acuerdo con el Consejo de la UE, constituyen el núcleo de la industria militar rusa. Este segmento registra una facturación anual de al menos 20,000 millones de euros y emplea a más de 250,000 personas.

Las empresas incluidas en la lista suministran componentes esenciales para algunos de los sistemas de armamento más avanzados de Rusia, como misiles, vehículos aéreos no tripulados y aeronaves.

Entre los insumos identificados figuran componentes electrónicos, semiconductores, microcircuitos y ordenadores; equipos de comunicación, radares, antenas y transceptores; sistemas de aviación, satélites y misiles; además de explosivos, municiones y sistemas ópticos y de navegación.

LEA TAMBIÉN: Rusia levanta medidas preventivas tras sospecha de brote de neumonía en Siberia

Las personas y entidades sancionadas estarán sujetas a la congelación de activos y no podrán recibir fondos ni recursos económicos, de manera directa o indirecta. En el caso de las personas físicas incluidas en el listado, también se establece la prohibición de ingresar a territorio de la UE.

Los actos jurídicos correspondientes fueron publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea para su entrada en vigor.

Con información de EFE.