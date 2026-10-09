El servicio ruso de defensa del consumidor, Rospotrebnadzor, dio por concluidas las medidas profilácticas que implementó en la región siberiana de Irkutsk para prevenir una posible epidemia, luego de la muerte de una investigadora que despertó sospechas sobre un supuesto brote de peste neumónica.

En un comunicado, la entidad informó que los más de 5,500 análisis clínicos realizados no identificaron microorganismos patógenos peligrosos.

Asimismo, indicó que no se detectaron problemas de salud relacionados con enfermedades infecciosas entre las personas examinadas.

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Las investigaciones incluyeron pruebas bacteriológicas, biológicas, genético-moleculares y de espectrometría de masas, con la participación de cinco organizaciones, tres de ellas dedicadas estrictamente a la investigación científica.

Rusia descarta un segundo caso de peste neumónica

Las autoridades también sometieron a vigilancia médica y análisis a las personas que tuvieron contacto con Daria Shipílova, de 28 años, quien trabajaba en el Instituto de Investigaciones de la Peste de Irkutsk y el Lejano Oriente. Según medios locales, alrededor de 200 personas fueron evaluadas.

Rospotrebnadzor descartó, además, que se produjera un accidente o una infracción de los protocolos de seguridad en el instituto que pudiera haber provocado la infección de la investigadora.

El organismo sostuvo que la fallecida estaba vacunada y contaba con una fuerte inmunidad frente a enfermedades infecciosas peligrosas.

La entidad también desmintió los rumores difundidos en redes sociales sobre un segundo caso de peste neumónica en la región. Según su versión, solo se registró una muerte, atribuida a una «neumonía de etiología desconocida».

En un primer momento, medios de comunicación informaron que la investigadora podría haber contraído Yersinia pestis, la bacteria causante de la peste, durante un viaje a Tailandia.

No obstante, el Departamento de Control de Enfermedades de ese país no confirmó el viaje y señaló que mantenía contacto con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La OMS pide más información sobre el caso

Rospotrebnadzor aseguró que informó oportunamente a la OMS y le proporcionó los resultados de las investigaciones. También indicó que compartió información sobre el supuesto brote con los 14 países miembros de la organización que presentaron solicitudes formales.

No obstante, la OMS pidió mayor transparencia y datos más precisos sobre las medidas preventivas y las cuarentenas aplicadas en Rusia.

El organismo señaló que todavía no disponía de información suficiente para reconstruir lo ocurrido y realizar una evaluación exhaustiva del riesgo epidemiológico.

La situación también despertó el interés de Estados Unidos y de países vecinos de Rusia, como China y Mongolia, que buscaron conocer la magnitud de la posible amenaza sanitaria.

En tanto, el presidente estadounidense, Donald Trump, había anunciado que conversaría con el mandatario ruso, Vladímir Putin, sobre el caso.

Posteriormente, descartó que el episodio estuviera relacionado con un arma biológica y afirmó que Moscú aseguraba tener la situación bajo control.

Por su parte, Rospotrebnadzor sostuvo que la situación sanitaria en Irkutsk, región próxima al lago Baikal, se encuentra bajo control y que no existe riesgo para la salud de sus habitantes.

Elaborado con información de EFE.