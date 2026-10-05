Autoridades sanitarias rusas y de Irkutsk investigan las razones del fallecimiento de la trabajadora en laboratorio de un hospital de Shejelov. No hay cifras oficiales de las personas afectadas por la cuarentena. Foto: AP / referencial
Autoridades sanitarias rusas y de Irkutsk investigan las razones del fallecimiento de la trabajadora en laboratorio de un hospital de Shejelov. No hay cifras oficiales de las personas afectadas por la cuarentena. Foto: AP / referencial
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Redacción Gestión
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En las últimas horas, las autoridades sanitarias de Rusia han decretado en cuarentena algunos establecimientos en hospitales de Irkutsk, Siberia, tras el fallecimiento de una investigadora de un laboratorio especializado en la peste.

La víctima fue identificada como Daria Shipilova (27). Medios locales afirman que perdió la vida por peste neumónica, una enfermedad letal provocada por la bacteria Yersinia pestis, propagada por roedores y pulgas.

Desde el Kremlin no han considerado aplicar más medidas preventivas, mientras que la Unión Europea reconoció que siguen de cerca los hechos tras la alerta sanitaria.

¿Qué está pasando en Siberia?

CNN cita a Rospotrebnadzor, agencia rusa de enfermedades infecciosas, y precisa que Shipilova murió por esta neumonía de “origen desconocido” en el Instituto de Investigación Antipeste, aunque “no se detectaron microorganismos relacionados con las funciones profesionales de la empleada en las muestras tomadas de la paciente”.

Médicos trasladan a una persona en camilla en la sección de pacientes infectados con Covid-19 del Hospital Kommunarka, en las afueras de Moscú, Rusia, el 5 de octubre de 2021. Foto de archivo y referencial, Alexander Nemenov / AFP
Médicos trasladan a una persona en camilla en la sección de pacientes infectados con Covid-19 del Hospital Kommunarka, en las afueras de Moscú, Rusia, el 5 de octubre de 2021. Foto de archivo y referencial, Alexander Nemenov / AFP

El instituto en cuestión no quiso declarar ante CNN sobre lo sucedido, mas trascendió que se aplicó una cuarentena en el área de hospitalización donde se atendió a la trabajadora fallecida y varios departamentos dejaron de dar altas y de admitir pacientes.

“Estamos al tanto, monitoreamos el brote y evaluamos sus posibilidades”, mencionó un portavoz de la Casa Blanca a Axios, considerando

“Hay que basarse en las declaraciones oficiales de Rospotrebnadzor en lugar de escuchar diversos rumores y especulaciones”, señaló Dmitry Peskov, vocero del Kremlin.

Con información de AP, EFE y CNN.

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