Anthony Fauci, exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) durante la pandemia. (Foto de MANDEL NGAN / AFP)
Anthony Fauci, exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) durante la pandemia. (Foto de MANDEL NGAN / AFP)
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Redacción Gestión
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Anthony Fauci, exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) durante la pandemia, se negó este miércoles a responder preguntas sobre el origen de la covid y la gestión de la crisis de salud ante un comité del Senado de Estados Unidos.

Hasta en 111 ocasiones apeló a la Quinta Enmienda a lo largo de su comparecencia.

El que fuera responsable de salud durante la pandemia justificó su silencio en que el senador republicano Rand Paul le había llamado a testificar para “justificar sus repetidas promesas públicas de que terminaré, en sus palabras, ‘tras las rejas’“.

Anthony Fauci. (Foto de Jim WATSON / AFP)
Anthony Fauci. (Foto de Jim WATSON / AFP)

Las acusaciones a Fauci

La relación entre Fauci y Paul viene de atrás y ha estado marcada por la tensión durante años.

Paul ha defendido en numerosas ocasiones que Fauci debería estar en prisión y ha llevado el asunto al Departamento de Justicia. También considera que fue el responsable de financiar investigaciones en China que desencadenaron la pandemia.

Durante el fin de semana, el senador republicano publicó más de mil páginas del diario de Fauci. Este martes más de cien científicos difundieron una carta defendiéndolo de lo que consideran ataques de la administración del presidente Donald Trump.

Donald Trump se pronuncia sobre el caso

El mandatario también dedicó este miércoles uno de sus mensajes en la red Truth Social al doctor Fauci. En la publicación, cuestionó su gestión y aprovechó para atacar a su antecesor en el cargo el expresidente Joe Biden.

“En este asunto, pasé por encima de Fauci. ¡Sus ideas eran una locura! Además, dije desde el principio que el virus provenía del laboratorio de Wuhan, en China. Fauci estaba totalmente en desacuerdo, ya que siempre intentaba proteger a China”, escribió Trump.

El presidente añadió que heredó a Fauci “quien ocupaba su cargo desde la década de 1980, pero con el paso del tiempo confié cada vez menos en él. Tomó demasiadas decisiones equivocadas, como en el caso de las mascarillas”.

Con información de EFE

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