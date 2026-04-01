Estados Unidos atraviesa una situación de alerta sanitaria por la circulación de una nueva variante de COVID-19 conocida como Cigarra, que ya ha sido identificada en por lo menos 25 estados, razón por la cual los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) siguen muy de cerca su comportamiento. Se trata de la subvariante BA.3.2, perteneciente al linaje ómicron, que genera preocupación entre las autoridades debido a la gran cantidad de mutaciones que reúne y a la velocidad con la que ha aparecido en muestras de aguas residuales y en pacientes atendidos en diversos hospitales del país. En las siguientes líneas te explicamos los puntos clave que debes conocer sobre esta variante.

Vale precisar que, a principios de febrero de 2026, “se detectó BA.3.2 en hisopos nasales de cuatro viajeros, tres muestras de aguas residuales de aviones, muestras clínicas de cinco pacientes y 132 muestras de aguas residuales de 25 estados”, según los CDC de EE.UU.

La variante Cigarra se expande en Estados Unidos (Foto referencial: Freepik)

¿QUÉ ES CIGARRA?

Cigarra es el nombre coloquial que se le ha dado a una nueva variante del COVID-19, técnicamente identificada como BA.3.2 y perteneciente a la familia ómicron. Se detectó por primera vez a finales de 2024, inicialmente en Sudáfrica, y desde entonces ha circulado a niveles bajos.

Su apodo Cigarra o Cicada alude a que habría estado “latente” y reaparece con más fuerza en 2026, de forma similar a cómo emergen las cigarras tras largos períodos ocultas.

¿POR QUÉ CAUSA PREOCUPACIÓN EN LOS EXPERTOS?

Preocupa a los expertos porque acumula entre 70 y 75 mutaciones en la proteína spike, lo que podría darle cierta capacidad adicional para evadir defensas generadas por infecciones o vacunas previas, aunque sigue siendo del linaje ómicron.

A nivel mundial, ha sido detectada en al menos 25 países y en aguas residuales y pacientes de varios estados de EE.UU., por lo que la OMS la tiene como “variante bajo monitoreo”, no como emergencia global.

Según los CDC, “el seguimiento de la propagación de BA.3.2 proporciona información valiosa sobre el potencial de este nuevo linaje de SARS-CoV-2 para evadir la inmunidad conferida por una infección o vacunación previa”, publica Stony Brook Medicine.

Actualmente, los CDC están evaluando BA.3.2 para:

Transmisibilidad: ¿con qué rapidez se propaga?

¿con qué rapidez se propaga? Evasión inmunitaria: capacidad de eludir parcialmente la inmunidad previa.

capacidad de eludir parcialmente la inmunidad previa. Impacto clínico: Gravedad de la enfermedad y resultados

Esta nueva variante ya está presente en un total de 23 países a nivel mundial. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

SUS SÍNTOMAS

Los síntomas más comunes de la variante Cigarra son:

Tos

Fatiga o baja energía

Fiebre

Dolores corporales

Los síntomas adicionales pueden incluir:

Dolor de garganta

Secreción nasal o congestión

Dolor de cabeza

Dificultad para respirar

Náuseas o disminución del apetito

Niebla mental o dificultad para concentrarse

LOS MÁS PROPENSOS A LA VARIANTE CIGARRA

Según Fabián Sandoval, presidente de la Clínica Emerson, “los niños y los adultos mayores son los que corren más riesgo con esta variante. Asimismo, quienes tienen sistemas inmunes comprometidos; es decir, lo que tienen: asma, presión alta, diabetes y obesidad”, señaló a N+ Univision.

Por tal motivo, recomendó a ese grupo de personas a vacunarse para evitar hospitalizaciones. Y si en tienes síntomas, realizarse una prueba nasal o una de sangre para encontrar anticuerpos asociados. “Si no hacemos una detección adecuada temprana puede confundirse con gripe, pero es una gripe dolorosa, con tos constante y dolor de garganta”.

Las autoridades y especialistas señalan que las vacunas actualizadas siguen ofreciendo buena protección contra cuadros graves, especialmente en personas mayores o con enfermedades de riesgo, y recomiendan seguir usando pruebas si hay síntomas o contacto con casos positivos.