La variante Cigarra del COVID llega a 25 estados de EE.UU.: qué vigilan los CDC y cómo protegerte (Foto: Freepik)
La variante Cigarra del COVID llega a 25 estados de EE.UU.: qué vigilan los CDC y cómo protegerte (Foto: Freepik)
Redacción Mix
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Estados Unidos atraviesa una situación de alerta sanitaria por la circulación de una , que ya ha sido identificada en por lo menos 25 estados, razón por la cual los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) siguen muy de cerca su comportamiento. Se trata de la subvariante BA.3.2, perteneciente al linaje ómicron, que genera preocupación entre las autoridades debido a la gran cantidad de mutaciones que reúne y a la velocidad con la que ha aparecido en muestras de aguas residuales y en pacientes atendidos en diversos hospitales del país. En las siguientes líneas te explicamos los puntos clave que debes conocer sobre esta variante.

Vale precisar que, a principios de febrero de 2026, “se detectó BA.3.2 en hisopos nasales de cuatro viajeros, tres muestras de aguas residuales de aviones, muestras clínicas de cinco pacientes y 132 muestras de aguas residuales de 25 estados”, según los CDC de EE.UU.

La variante Cigarra se expande en Estados Unidos (Foto referencial: Freepik)
La variante Cigarra se expande en Estados Unidos (Foto referencial: Freepik)

¿QUÉ ES CIGARRA?

Cigarra es el nombre coloquial que se le ha dado a una nueva variante del COVID-19, técnicamente identificada como BA.3.2 y perteneciente a la familia ómicron. Se detectó por primera vez a finales de 2024, inicialmente en Sudáfrica, y desde entonces ha circulado a niveles bajos.

Su apodo Cigarra o Cicada alude a que habría estado “latente” y reaparece con más fuerza en 2026, de forma similar a cómo emergen las cigarras tras largos períodos ocultas.

¿POR QUÉ CAUSA PREOCUPACIÓN EN LOS EXPERTOS?

Preocupa a los expertos porque acumula entre 70 y 75 mutaciones en la proteína spike, lo que podría darle cierta capacidad adicional para evadir defensas generadas por infecciones o vacunas previas, aunque sigue siendo del linaje ómicron.

A nivel mundial, ha sido detectada en al menos 25 países y en aguas residuales y pacientes de varios estados de EE.UU., por lo que la , no como emergencia global.

Según los CDC, “el seguimiento de la propagación de BA.3.2 proporciona información valiosa sobre el potencial de este nuevo linaje de SARS-CoV-2 para evadir la inmunidad conferida por una infección o vacunación previa”, .

Actualmente, los CDC están evaluando BA.3.2 para:

  • Transmisibilidad: ¿con qué rapidez se propaga?
  • Evasión inmunitaria: capacidad de eludir parcialmente la inmunidad previa.
  • Impacto clínico: Gravedad de la enfermedad y resultados
Esta nueva variante ya está presente en un total de 23 países a nivel mundial. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)
Esta nueva variante ya está presente en un total de 23 países a nivel mundial. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

SUS SÍNTOMAS

Los síntomas más comunes de la variante Cigarra son:

  • Tos
  • Fatiga o baja energía
  • Fiebre
  • Dolores corporales

Los síntomas adicionales pueden incluir:

  • Dolor de garganta
  • Secreción nasal o congestión
  • Dolor de cabeza
  • Dificultad para respirar
  • Náuseas o disminución del apetito
  • Niebla mental o dificultad para concentrarse

LOS MÁS PROPENSOS A LA VARIANTE CIGARRA

Según Fabián Sandoval, presidente de la Clínica Emerson, “los niños y los adultos mayores son los que corren más riesgo con esta variante. Asimismo, quienes tienen sistemas inmunes comprometidos; es decir, lo que tienen: asma, presión alta, diabetes y obesidad”, .

Por tal motivo, recomendó a ese grupo de personas a vacunarse para evitar hospitalizaciones. Y si en tienes síntomas, realizarse una prueba nasal o una de sangre para encontrar anticuerpos asociados. “Si no hacemos una detección adecuada temprana puede confundirse con gripe, pero es una gripe dolorosa, con tos constante y dolor de garganta”.

Las autoridades y especialistas señalan que las vacunas actualizadas siguen ofreciendo buena protección contra cuadros graves, especialmente en personas mayores o con enfermedades de riesgo, y recomiendan seguir usando pruebas si hay síntomas o contacto con casos positivos.

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