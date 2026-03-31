El panorama sanitario internacional está enfrentando un nuevo desafío ante una reciente alerta por la propagación de Cigarra, una variante del COVID-19, cuya presencia se ha confirmado en decenas de países. Mientras las autoridades sanitarias están evaluando sobre su evolución, existe la preocupación de cómo esta cepa puede afectar en la salud de una persona. De estar interesado por conocer esta información, en la siguientes líneas te explicaré sus signos de alerta detectados hasta la fecha y cuál fue el pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo a los últimos reportes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), hasta el 11 de febrero del presente año se confirmó la presencia de esta nueva variante, conocida como BA.3.2, en 23 países .

Las autoridades sanitarias señalaron que Cigarra proviene del linaje de la variante Ómicron, una cepa que mantiene una notable capacidad de propagación y mutación acelerada en los últimos años.

Esta nueva variante ya está presente en un total de 23 países a nivel mundial. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Las naciones con mayor presencia de infectados por Cigarra son Mozambique y Kenia , dentro del continente de África, mientras que en Europa se han reportado casos en Países Bajos, Alemania, Dinamarca y Reino Unido . También se detectó en Japón y Estados Unidos .

A pesar de la presencia de esta variante en gran parte del mundo, los investigadores de la OMS aseguran que no representa una alerta mundial hasta el momento. Sin embargo, aún se mantiene en vigilancia desde diciembre del 2025.

Según los CDC, la cepa Cigarra no representa un alerta sanitaria mundial, hasta el momento. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Cuáles son los síntomas de la variante Cigarra del COVID-19

De acuerdo a las autoridades sanitarias, estos son algunos de los síntomas que presentaría una persona infectada con la cepa BA.3.2:

Fiebre

Tos seca

Dolor de garganta

Fatiga o cansancio

Dolor de cabeza

Congestión o secreción nasal

Dolores musculares

Es importante mencionarte que los CDC precisaron que estos síntomas pueden relacionarse a otras enfermedades respiratorias. Entonces, sería recomendable acudir a un centro médico para conocer un diagnóstico seguro.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad . ¡Te esperamos!