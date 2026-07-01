Si durante la pandemia el Servicio de Impuestos Internos (IRS) te cobró multas o intereses, es posible que puedas recuperar parte de ese dinero, pero el tiempo es limitado: la fecha límite para solicitar el reembolso por COVID es el 10 de julio de 2026. Muchas personas aún desconocen que cuentan con este derecho o que existe un procedimiento para pedir que esos cargos les sean devueltos, pese a que se generaron en un periodo de fuerte presión económica. Otras han oído hablar del tema, pero no saben si su situación entra en los casos contemplados, si vale la pena hacer el trámite o si necesitan apoyo de un especialista en impuestos. En esta nota te contamos cómo saber si eres elegible.

¡Plazo final el 10 de julio! Guía para reclamar al IRS el reembolso de multas e intereses por COVID (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿DE QUÉ MANERA SABER SI ERES ELEGIBLE PARA SOLICITAR EL REEMBOLSO POR COVID?

Para saber si eres elegible, debes revisar si el IRS te cobró multas o intereses durante el periodo de la pandemia, especialmente en el tiempo en que los plazos estuvieron suspendidos, y si esos cargos pueden reclamarse ahora a partir del fallo que extendió el límite hasta el 10 de julio de 2026.

Lo primero que debes tener en cuenta es que no se trata de un “cheque extra de estímulo”, sino de la posibilidad de que te devuelvan multas e intereses asociados a declaraciones de impuestos afectadas por esa suspensión de plazos durante los años fiscales 2019 a 2022, según cada caso.

Así puedes saber si calificas

Debes comprobar, año por año, si el IRS te cargó sanciones o intereses en el periodo de pandemia. Para ello, revisa tus transcripciones de impuestos (“tax transcripts”), donde se ve: estado civil tributario, ingresos, ajustes posteriores, pagos, multas e intereses con sus fechas.

Si detectas que te aplicaron multas o intereses entre el 20 de enero de 2020 y el 11 de julio de 2023, podrías ser candidata/o a pedir un reembolso o reducción de esos cargos.

Pero ¿cómo revisar tus transcripciones?

El IRS permite ver tus transcripciones de dos formas principales:

Creando o entrando a tu Cuenta en línea (“Online Account”) en la web del IRS, desde donde puedes ver, descargar o imprimir tus transcripciones.

Pidiendo que te las envíen por correo tradicional, ya sea solicitándolas en la página del IRS o llamando al sistema automatizado de transcripciones (número que indica la propia agencia).

Con esas transcripciones, tú o un profesional pueden identificar si hay multas/intereses en las fechas clave.

Para saber si eres elegible, necesitas revisar tus transcripciones de impuestos y verificar si el IRS te aplicó sanciones entre 2020 y 2023 (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

ASÍ DEBES PRESENTAR LA SOLICITUD ANTES DEL 10 DE JULIO

El propio Taxpayer Advocate Service recomienda presentar una reclamación de reembolso “protectiva” antes del 10 de julio de 2026, para no perder el derecho mientras se termina de definir el alcance del fallo judicial:

Se utiliza el Formulario 843 del IRS (“Claim for Refund and Request for Abatement”) para pedir el reembolso o la reducción de multas e intereses.

En la parte superior del formulario, los expertos sugieren escribir algo como: “Protective Refund Claim Pursuant to Kwong Case” (Reclamación de Reembolso Preventivo Conforme al Caso Kwong), o una frase similar.

El Formulario 843 se presenta en papel, no se puede enviar electrónicamente