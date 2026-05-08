Un brote del mortal hantavirus en un crucero ha reavivado teorías conspirativas sobre vacunas, supuestas campañas de despoblación y curas milagrosas que proliferaron durante la pandemia de covid-19.

La desinformación multilingüe, que dominó el discurso en internet y alteró las respuestas de salud pública frente al coronavirus, resurgió incluso cuando la Organización Mundial de la Salud insistió el viernes en que el riesgo por parte de los pasajeros del MV Hondius para el resto de la población es mínimo.

“ALERTA DE CONFINAMIENTO: Los globalistas lanzan el covid 2.0 mientras el hantavirus se propaga por todo el mundo”, dijo el fundador de InfoWars, Alex Jones , en X.

Una infografía sobre la transmisión del hantavirus

Una ola de publicaciones similares declaró que el brote era una “plandemia”, en referencia a “plandemic”, el título en inglés de un seudodocumental de 2020 ampliamente desacreditado que difundía falsedades sobre el coronavirus.

La principal hipótesis de los expertos apunta a que un pasajero contrajo la enfermedad respiratoria antes de embarcar en Argentina y, ya a bordo, contagió a otros.

Sin embargo, un análisis de la AFP encontró afirmaciones generalizadas que acusan un siniestro complot para imponer las vacunas a la población, obligar a la gente a confinarse y hasta influir en las elecciones de noviembre en Estados Unidos para justificar el uso ampliado del voto por correo. Los negacionistas electorales aseguran, sin pruebas, que este método de sufragio sería fraudulento.

El Gobierno español viene vigilando a los pasajeros del crucero afectado por hantavirus.

“La resurrección casi inmediata de las teorías conspirativas de la era del covid-19 es un recordatorio de que la desinformación no desaparece simplemente cuando termina la crisis que la generó”, dijo Yotam Ophir, director del laboratorio de Efectos Mediáticos, Desinformación y Extremismo de la Universidad de Buffalo.

Según Ophir, durante la pandemia de covid, la desinformación sobre temas de salud se entrelazó aún más con la identidad política, de modo que la narrativa sobre manipulación electoral “activa creencias ya existentes”.

Otras publicaciones rescataron artículos viejos sobre posibles vacunas contra el hantavirus, comentarios del multimillonario Bill Gates durante la pandemia y una serie de televisión de ficción de la década de 1990 como prueba de que el hantavirus fue liberado intencionalmente para reducir la población o para que los fabricantes de vacunas ganen dinero.

Esta fotografía, distribuida por el Ministerio de Salud de Argentina, muestra a un científico del Instituto Malbrín sosteniendo un recipiente utilizado para diagnosticar el hantavirus andino, que contiene ARN del virus como parte del proceso de detección, en Buenos Aires el 6 de mayo de 2026. (Foto: Distribución / MINISTERIO DE SALUD DE ARGENTINA / AFP)

Algunos incluso afirmaron que el hantavirus era un efecto secundario de las vacunas contra el covid-19 de Pfizer, al tergiversar un documento que solo indicaba que era uno de los muchos “efectos adversos de especial interés” sometidos a vigilancia, y no algo causado por la inyección.

Ophir señaló que muchas de las teorías conspirativas que ahora resurgen son de vieja data, algunas remontándose a temores de siglos de antigüedad que apuntaban a que las enfermedades eran fabricadas por las élites.

Pero ahora se difunden con mayor rapidez, impulsadas por los algoritmos de las redes sociales y a veces alimentadas por voces antivacunas instaladas en altos cargos en gobiernos como el de Estados Unidos.

Sin tratamiento específico

No existen vacunas aprobadas ni curas conocidas para el hantavirus, que suele transmitirse a partir de roedores infectados y puede causar problemas respiratorios y cardíacos, así como fiebre hemorrágica.

Sin embargo, médicos antisistema y algunos políticos promovieron de inmediato en internet el fármaco antiparasitario ivermectina y otros medicamentos como supuestas curas.

La exrepresentante estadounidense Marjorie Taylor Greene —quien publicó que el virus era un “arma biológica” liberada para que las farmacéuticas pudieran lucrarse con vacunas “veneno”— hizo eco de las afirmaciones sobre la ivermectina de la otorrinolaringóloga Mary Talley Bowden, cuya difusión de información falsa ha sido verificada por la AFP.

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“Hay una desinformación extrema sobre la ivermectina”, dijo a la AFP John Lednicky, virólogo de la Facultad de Salud Pública y Profesiones de la Salud de la Universidad de Florida.

“Fuera de las pruebas de laboratorio, la ivermectina no ha demostrado ser eficaz para tratar infecciones”.

Ophir dice que la promoción de teorías conspirativas de la época del covid podría ser un esfuerzo por ganar favor político y que también podría estar motivada económicamente.

Incluso, señaló a la AFP que “influencers, grupos en redes sociales o usuarios manejados por IA podrían aprovechar la ocasión para ganar algo de dinero”, en medio de la ansiedad y la confusión por el actual brote.