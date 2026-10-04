El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky (izquierda), y el canciller de Alemania, Friedrich Merz, visitan el edificio dañado de la Academia de Ciencias de Ucrania en Kiev el 4 de octubre de 2026. (Foto de Tetiana Dzhafarrova / AFP).
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky (izquierda), y el canciller de Alemania, Friedrich Merz, visitan el edificio dañado de la Academia de Ciencias de Ucrania en Kiev el 4 de octubre de 2026. (Foto de Tetiana Dzhafarrova / AFP).
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El jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, anunció un nuevo paquete de ayuda por 1,500 millones de dólares durante una visita a Kiev marcada por las sirenas antiaéreas ante la intensificación de los bombardeos rusos.

El total de esta partida es de 1,300 millones de euros, de los cuales 1,100 serán destinados a defensa, que tras los incesantes ataques rusos augura un invierno difícil para la población.

Durante la visita de Merz, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció que Estados Unidos quiere organizar para finales de octubre un nuevo ciclo de conversaciones trilaterales con Rusia y Ucrania.

“La parte estadounidense se encuentra actualmente en contacto con Ucrania y Rusia y propone organizar, de una forma u otra, una reunión a nivel técnico, en formato trilateral, para finales de octubre”, declaró Zelenski en rueda de prensa.

Zelenski acompañó a Merz en una visita a la sede de la Academia de las Ciencias de Kiev, dañada recientemente por un ataque ruso. A lo lejos, se escuchaban explosiones y sirenas antiaéreas, constató un periodista de la AFP.

“Aquí podemos comprobar lo absurdo de esta guerra”, declaró Merz, quien pidió que cesen los ataques contra la población civil.

Zelenski subrayó que la capital ucraniana “vive una situación terrible, noches y días espantosos”.

“Es esencial no dejar a Ucrania sola ante este terror”, añadió en un mensaje en Telegram.

Una explosión que se escuchó en toda la ciudad dañó el pavimento del puente del Norte, uno de los varios pasos sobre el río Dnipro que han sido blanco de ataques en los últimos días, lo que ha provocado gigantescos atascos.

“Impacto en la calzada en el puente del Norte. Los servicios de emergencias acuden al lugar”, anunció este domingo temprano el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, en Telegram.

Un poco antes, las autoridades ucranianas habían emitido una alerta por drones que se dirigían hacia Kiev.

A su llegada a Kiev, el canciller Merz afirmó que apoyar a Ucrania es fundamental para la seguridad europea.

“Si no se detiene a Rusia, su máquina de guerra se volverá tarde o temprano contra nosotros”, advirtió.

A su llegada a Kiev, el canciller Merz afirmó que apoyar a Ucrania es fundamental para la seguridad europea. (Foto: Jens SCHLUETER / AFP).
A su llegada a Kiev, el canciller Merz afirmó que apoyar a Ucrania es fundamental para la seguridad europea. (Foto: Jens SCHLUETER / AFP).

Su visita a Kiev se produjo un día después de que Rusia llamara a extranjeros y diplomáticos a abandonar la ciudad, al advertir de nuevos bombardeos aéreos “masivos”.

Elaborado con información de AFP

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