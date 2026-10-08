El posible caso de peste neumónica en Siberia sigue bajo investigación y las autoridades rusas aún no confirman la causa de la muerte de la trabajadora. | Foto por HANDOUT / IRKUTSK ANTIPLAGUE RESEARCH INSTITUTE / AFP
El posible caso de peste neumónica en Siberia sigue bajo investigación y las autoridades rusas aún no confirman la causa de la muerte de la trabajadora. | Foto por HANDOUT / IRKUTSK ANTIPLAGUE RESEARCH INSTITUTE / AFP
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Redacción Gestión
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El servicio ruso de defensa del consumidor, Rospotrebnadzor, desmintió hoy los rumores aparecidos en las redes sociales sobre un segundo baso de peste neumónica en la región siberiana de Irkutsk.

Una muerte de una trabajadora

Anteriormente el servicio había asegurado que Daria Shipílova, de 28 años, murió a causa de una “neumonía de etiología desconocida” en un hospital de Irkutsk. Desde entonces, sólo dice haber detectado dos casos de Covid-19 y dos más de infección rinovírica entre las personas que contactaron con ella.

Los medios informaron en un principio que la conocida como ‘paciente cero’ contrajo una bacteria llamada ‘Yersinia pestis’ -que se transmite entre animales y humanos- en Tailandia, de donde regresó recientemente. El Departamento de Control de Enfermedades de Tailandia indicó que está en contacto con la OMS, pero no confirmó el viaje de la rusa a su país.

Además de la familia y sus colegas, Rospotrebnadzor negó que se hubiera producido un accidente durante el manejo de microorganismos -los medios especularon con la rotura de un tubo de ensayo con patógenos- y subrayó que la investigación confirmó que se respetaron todos los protocolos durante el trabajo de laboratorio.

“Eso sólo puede decirlo un diletante. Incluso hipotéticamente (un tubo de ensayo) no se puede derramar ni romper”, dijo su madre a los medios.

Microfotografía electrónica de barrido que muestra una masa de bacterias Yersinia pestis (la causante de la peste bubónica) en el intestino anterior del vector de la pulga. | Crédito: Rocky Mountain Laboratories, NIAID, NIH
Microfotografía electrónica de barrido que muestra una masa de bacterias Yersinia pestis (la causante de la peste bubónica) en el intestino anterior del vector de la pulga. | Crédito: Rocky Mountain Laboratories, NIAID, NIH

Joven vacunada y con fuerte inmunidad

El organismo también recordó que la joven estaba vacunada y tenía una fuerte inmunidad ante posibles infecciones.

En los casi 5,000 test no se halló “ningún microorganismo patógeno peligroso”, de lo que dijo haber informado debidamente a la Organización Mundial de Salud (OMS).

La OMS pide transparencia

Por su parte, la OMS ha pedido más transparencia para descartar riesgos epidemiológicos.

, aseguró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tanto Estados Unidos como países vecinos de Rusia, como China o Mongolia, se han interesado o puesto en contacto con las autoridades para conocer la magnitud de la amenaza sanitaria.

Con información de EFE

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