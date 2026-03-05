El 2025 cerró con resultados históricos para el mercado peruano de camiones y buses. Renato Gómez, brand manager de Fuso en Perú, explicó que el segmento de pesados registró un crecimiento aproximado del 34%, alcanzando un récord de 24,790 unidades. “El mercado mostró un crecimiento importante, impulsado principalmente por la demanda del sector minero”, señaló. En este contexto, Fuso logró expandirse un 7.4% dentro del segmento, pasando de 1,379 a 1,481 unidades al cierre del año. “Este desempeño nos permitió posicionarnos como la segunda marca de camiones japoneses en el país y ubicarnos en la sexta posición del ranking total del mercado peruano”, precisó. ¿Qué planes se ha trazado para 2026?

Gómez proyectó para este año un escenario de relativa estabilidad. “Vemos un mercado muy alineado al 2025. Enero arrancó con fuerza, por encima de las 2,000 unidades, y trabajamos con un escenario base de 24,000 unidades para el mercado de camiones y buses”, indicó. Si bien reconoce posibles riesgos por el contexto electoral, descarta una caída pronunciada. “Podría darse una ligera contracción, pero estimamos que sería acotada, de entre 2% y 3% como máximo. La estabilidad del tipo de cambio, la inflación contenida y las condiciones macroeconómicas no muestran señales de alarma”, dijo.

LEA TAMBIÉN Hino impulsa mejoras en su cadena operativa hacia 2026 tras superar expectativas de ventas

El ejecutivo añadió que la minería continuará apuntalando la demanda. “Los precios de los metales siguen en niveles históricamente altos, hay inversión minera y proyectos en marcha, factores que deberían sostener el mercado”, afirmó.

En cuanto a los objetivos de la marca, Fuso prevé colocar entre 1,350 y 1,400 unidades durante el 2026, en línea con el desempeño del 2025 . “Buscamos mantener la participación de mercado del 6% con la que cerramos el 2025”, señaló Gómez. La estrategia estará respaldada por la renovación del portafolio . “Estamos en un proceso de actualización de producto que se reflejará desde el segundo trimestre en la línea de camiones, y en el segundo semestre lanzaremos un nuevo producto en la línea de buses ”, adelantó.

LEA TAMBIÉN Ormeño: la historia de la caída de un pionero del transporte terrestre en Sudamérica

Renato Gómez afirma que Fuso encara el 2026 con foco en estabilidad, actualización de productos y crecimiento en nuevos segmentos, en un contexto donde la minería seguirá siendo un pilar relevante. Foto: Fuso

La renovación del portafolio de Fuso

La renovación del portafolio de Fuso para este año estará fuertemente enfocada en el segmento minero. “Nos gustaría centrarnos puntualmente en nuestra línea Mining. Como Fuso, tenemos tres productos diseñados para atender las necesidades de este tipo de operaciones”, contó.

LEA TAMBIÉN Cruz del Sur Cargo traslada sede de carga a Chorrillos y refuerza su red logística

En el frente de buses, el ejecutivo subrayó el desempeño del denominado Bus Rosa, unidad ampliamente utilizada en el transporte de personal minero. “Solo el año pasado vendimos 220 unidades del Bus Rosa, nuestro mejor resultado en los últimos 10 años, con un crecimiento de 45% frente al 2024”, precisó. Este comportamiento, señaló, responde a las exigencias propias del sector. “La minería demanda principalmente seguridad, eficiencia y también estándares de emisiones más saludables. Con la actualización de producto estamos atendiendo directamente esos requerimientos”, afirmó.

La línea Mining se completa con dos modelos de camiones Canter, orientados a labores de soporte dentro de las operaciones. “Contamos con el Canter de doble cabina y el Canter 4x4, ambos altamente demandados en minería. El primero permite transportar hasta siete ocupantes y mantener una capacidad de carga de cuatro toneladas, mientras que el 4x4 ofrece gran versatilidad y un mejor desempeño en zonas agresivas”, específico.

Si bien aclaró que no se trata de unidades para transporte de mineral, enfatizó su rol operativo. “No son camiones especializados en carga de mineral, pero son fundamentales para el soporte logístico y operativo en cualquier faena minera”, apuntó. El directivo también remarcó las mejoras introducidas recientemente en estas unidades, especialmente en materia de seguridad y confort. “El año pasado incorporamos innovaciones relevantes, como bolsas de aire para piloto y copiloto en todas las tracciones, además de aire acondicionado, que hoy son requerimientos esenciales en minería”, indicó.

LEA TAMBIÉN Andes Motor acelera expansión de red a nivel nacional y alista mejoras logísticas

Respecto al proceso de actualización, Gómez anotó que se trata de una renovación tecnológica integral. “Estamos hablando de innovaciones en potencia, tecnología e implementos de seguridad, particularmente en la línea de buses”, contó. La mayor visibilidad de estos cambios, añadió, se dará en la segunda mitad del año.

La marca prevé actualizar su línea de camiones desde el segundo trimestre y lanzar un nuevo bus en la segunda mitad del año. Foto: Fuso

Renovación de puntos de venta

Paralelamente Fuso mantiene su apuesta por fortalecer la cobertura nacional como parte de su estrategia de crecimiento. En ese sentido, su brand manager señaló que la red de la marca suma actualmente 30 puntos de atención en el país. “El año pasado renovamos dos ubicaciones: Tarapoto, que nos permite atender la selva central, y Chimbote”, anotó.

La compañía prepara para este año un movimiento relevante en el norte del país. “Estamos renovando nuestra presencia en Piura junto a nuestro socio Interamericana Norte. Pasamos de un local pequeño a un concesionario mucho más grande, con estándares globales, mejor exhibición y mayor capacidad de taller”, comentó. Según el ejecutivo, el nuevo local operará bajo el formato 3S (ventas, servicios y repuestos) y se levantará sobre un terreno de 1,800 metros cuadrados (m2). “Es un punto estratégico para una región donde la pesca, la agricultura, la construcción y la distribución son motores fundamentales de la economía”, añadió. La inauguración está prevista para el segundo trimestre del 2026.

LEA TAMBIÉN Móvil Bus aumenta inversiones en infraestructura y avanza proyectos tecnológicos

Pese a esta expansión, Gómez aclaró que el número total de puntos no variará este año . No obstante, la marca evalúa nuevas ubicaciones en el centro del país. “Estamos explorando posibilidades en Huánuco y Ayacucho, ciudades que consideramos estratégicas por su ubicación y dinámica comercial”, comentó. De concretarse, los proyectos se materializarían en el 2027. “Son inversiones grandes, en terrenos amplios, por lo que los tiempos de evaluación y definición son más largos. Podríamos estar viendo avances hacia el primer semestre del 2027”, indicó.

Respecto al peso del sector minero en el negocio, Gómez diferenció el comportamiento del mercado total frente a los resultados de la marca. “A nivel nacional, los productos vinculados a minería representan alrededor del 52% de la demanda del mercado de camiones y buses”, afirmó. En el caso de Fuso, el impacto es más acotado. “Si lo aterrizamos a nuestras ventas, los productos orientados al segmento minero —como el Bus Rosa, el Canter doble cabina y el Canter 4x4— suman aproximadamente 350 unidades al año. Eso equivale a cerca del 4% de nuestra facturación”, argumentó.

LEA TAMBIÉN La inversión de Civa: Mejora de infraestructura y nueva flota en camino

El Bus Rosa y los modelos Canter orientados a soporte operativo figuran entre las principales apuestas de Fuso para el segmento minero. Foto: Fuso

No solo minería: apunta a otros sectores

Además del frente minero, Fuso viene reforzando su presencia en otros rubros e de la economía. En detalle, la compañía ha profundizado su enfoque en el negocio corporativo. “Nos hemos especializado en los últimos años en atender de manera directa a grandes clientes. Este canal representó alrededor del 7% de nuestra facturación el año pasado”, señaló. Dentro de este segmento, destacó el posicionamiento de la marca en industrias vinculadas al consumo masivo . “Nos hemos consolidado como una alternativa sólida y rentable en el transporte de bebidas. En los últimos tres años nos hemos convertido en proveedores de las principales marcas del sector, así como de la industria cervecera”, contó.

La meta para este año es ampliar el peso de este canal en el mix de ventas. “ Queremos elevar la participación del negocio corporativo del 7% al 9% del total de nuestras ventas ”, refirió la cabeza de Fuso. El crecimiento, añadió, estará apalancado en unidades de mayor capacidad. “Se trata principalmente de camiones para carga paletizada, con configuraciones que permiten transportar entre 8 y 12 pallets y capacidades cercanas a las 11 toneladas”, dijo. En términos de portafolio, recordó que la oferta de la marca abarca un rango amplio. “Contamos con camiones que van desde 3.6 toneladas hasta 17 toneladas, lo que nos permite atender distintas necesidades logísticas”, manifestó.

El segmento de última milla también muestra un dinamismo sostenido, impulsado por cambios en los hábitos de consumo y la expansión del comercio moderno. “La demanda ya no se concentra solo en Lima. Observamos mayor movimiento en provincias, especialmente por el crecimiento de tiendas de conveniencia y minimarkets”, añadió. Como referencia, mencionó el caso de un cliente del rubro retail. “Tenemos un operador de minimarkets que hoy maneja una flota de 190 camiones Fuso a nivel nacional. Solo el año pasado incorporó 12 nuevas unidades, todas de la categoría de 3.6 y 4 toneladas, enfocadas en última milla”, contó. A su juicio, este comportamiento confirma la oportunidad para la marca.

LEA TAMBIÉN Scania eleva ritmo de inversiones en infraestructura a nivel nacional

Claves

Fuso en Perú : Gómez resaltó la relevancia histórica y estratégica del mercado peruano para la marca. “ Fuso tiene más de 45 años de presencia en el Perú. Es una marca de origen japonés con un legado importante en el país ”, subrayó. Incluso, destacó el peso local dentro de la región. “ Perú es el principal mercado de Fuso en América, lo que refleja la importancia del país para el fabricante ”, afirmó.

: resaltó la relevancia histórica y estratégica del mercado peruano para la marca. “ ”, subrayó. Incluso, destacó el peso local dentro de la región. “ ”, afirmó. Tendencias : Adelantó que la electromovilidad ya forma parte del radar de la compañía, aunque su despliegue en Perú aún enfrenta retos estructurales. “ Fuso ya cuenta con un camión eléctrico, el eCanter, que se comercializa en Asia y Europa, y que el año pasado ingresó a Sudamérica, comenzando por Chile ”, indicó. Sin embargo, advirtió que el contexto local todavía limita una adopción inmediata.

: Adelantó que la electromovilidad ya forma parte del radar de la compañía, aunque su despliegue en Perú aún enfrenta retos estructurales. “ ”, indicó. Sin embargo, advirtió que el contexto local todavía limita una adopción inmediata. Innovaciones: A largo plazo Fuso proyecta actualizaciones en las plataformas del segmento de medianos, particularmente en camiones de entre 6 y 9 toneladas.