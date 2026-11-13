Tinka Resources firmó un acuerdo con la comunidad de San Pedro de Pillao que comprende 170 hectáreas de terrenos comunales sobre los que se encuentra el depósito de Colquipucro, una zona con mineralización de plata que forma parte de su proyecto polimetálico Ayawilca, situado en la provincia de Daniel Alcides Carrión, departamento de Pasco.

El convenio establece un marco de colaboración para facilitar la ejecución de actividades de exploración y otros estudios técnicos en Colquipucro. Tendrá una vigencia de tres años, contados desde que la compañía inicie los trabajos exploratorios en esa zona.

Como parte del acuerdo, Tinka también se comprometió a ofrecer oportunidades a los integrantes de la comunidad, entre ellas empleo local y posibles iniciativas de inversión conjunta.

“Este acuerdo representa un paso importante para establecer un marco para futuras actividades de exploración y trabajos técnicos en Colquipucro”, señaló Graham Carman, presidente y CEO de Tinka Resources. El ejecutivo también expresó el compromiso de la compañía de construir relaciones de largo plazo con las comunidades de su entorno.

Tinka prevé actualizar estudio económico de Ayawilca en 2027

En paralelo, la minera avanza con la actualización de la evaluación económica preliminar (PEA, por sus siglas en inglés) del proyecto Ayawilca. El estudio analiza la posibilidad de desarrollar de manera integrada los depósitos de la zona, comenzando por Colquipucro y continuando con el depósito polimetálico de Ayawilca.

Tinka prevé anunciar los resultados de esta actualización a inicios del primer trimestre de 2027, según informó la compañía en un comunicado del 12 de noviembre.

Tinka Resources prevé presentar a inicios de 2027 la actualización de la evaluación económica preliminar de Ayawilca.

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Ayawilca es el proyecto insignia de Tinka y cuenta con importantes recursos minerales de zinc y plata, además de un recurso separado de estaño. El proyecto también comprende el depósito de plata Colquipucro, ubicado cerca de la superficie.

La compañía precisó que la evaluación económica preliminar tiene carácter inicial e incluye recursos minerales inferidos, considerados geológicamente demasiado especulativos para aplicarles consideraciones económicas que permitan clasificarlos como reservas minerales. Asimismo, advirtió que no existe certeza de que los resultados de la PEA lleguen a concretarse.