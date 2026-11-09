El presidente de Perupetro, Esteban Bertarelli Bustamante, reveló que está negociando con cuatro compañías de alcance global la operación de lotes offshore ubicados frente a las costas de Lambayeque, Piura y Tumbes, para la exploración por gas natural.

En una presentación ante la comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Cámara de Diputados, el titular de Perupetro indicó que están negociando con un consorcio liderado por la francesa TotalEnergies, e integrado por QatarEnergy y Petrobras, un contrato para buscar gas natural en lotes offshore en la costa norte.

Vale recordar que, anteriormente TotalEnergies había manifestado interés en desarrollar actividades de exploración de hidrocarburos en los lotes Z-70 y Z-71, en altamar frente a las regiones Piura y Lambayeque.

Evaluaciones previas

En esas zonas, la citada empresa había realizado previamente evaluaciones técnicas destinadas a estudiar el potencial geológico de esas áreas, situadas a unas 35 millas náuticas de la línea costera, fuera de las cinco millas marinas destinadas a la pesca artesanal.

Lote Z-70, ubicado frente a las costas de Piura y Lambayeque, atrae a la francesa TotalEnergies

En el primer trimestre del 2026 Perupetro había iniciado un proceso de participación ciudadana en las citadas áreas, como etapa previa a la negociación directa de contratos para la exploración hidrocarburífera en las citadas áreas.

Inician negociación con Condor Energy

Asimismo, Bertarelli Bustamante informó que la próxima semana Perupetro empezará a negociar con la compañía australiana Cóndor Energy, un lote de hidrocarburos en la zona conocida como Piedra Redonda, en el mar frente a la región Tumbes.

"El Minem y el MEF], pero ya saben la urgencia de reactivar el lote 192", señala Esteban Bertarelli. (Foto: Perú-Petro)

Indicó que en la zona de Piedra Redonda (dentro del Lote LXXXVI) ya hay un descubrimiento de hidrocarburos

Ya en mayo pasado la mencionada empresa había presentado a Perupetro una solicitud para convertir su Acuerdo de Evaluación Técnica del área LXXXVI (TEA 86) en un contrato de licencia, a fin de avanzar hacia la exploración y una eventual exploración por gas natural en esa zona offshore.

El bloque, ubicado en aguas de entre 50 y 1,500 metros de profundidad frente a las costas de Tumbes, alberga seis prospectos de petróleo —Bonito, Caballa, Raya, Raya West, Salmon y Tiburón— que, según estimaciones de la empresa, podrían concentrar hasta 3,374 millones de barriles de crudo en el escenario más favorable.

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Asimismo, el campo gasífero Piedra Redonda, ya descubierto en aguas someras (de poca profundidad), contiene un volumen estimado de 1,003 billones de pies cúbicos de gas natural, según cálculos de la consultora RISC. Condor señala la alta demanda regional de gas y la cercanía a la costa como factores que favorecen la comercialización de este yacimiento.

Explotación tardará aún años

El titular de Perupetro indicó que esperaban que esos proyectos se puedan concretar, aunque reconoció que, para que lleguen a tener un suministro de gas natural van a demorar varios años, porque también hay que (tramitar) permisos para poder comercializar ese combustible.

Igualmente, Bertarelli confirmó que el 2027 el consorcio liderado por la compañía Anadarko debe empezar a perforar su primer pozo exploratorio en el Lote offshore (Z-62), en altamar frente a la región La Libertad.

De confirmarse la existencia de gas natural en la zona avizoró que se podrá cambiar el esquema (energético) del Perú, aunque estimó que, para que el proyecto se concrete (hacia la explotación gasífera) se necesitarían de siete a ocho años más.

Ello, anotó, en vista que (luego de la perforación exploratoria) habrá que hacer inversiones de confirmación del descubrimiento, así como para la explotación del yacimiento y comercialización de ese producto.

En tal sentido, Bertarelli subrayó que lo más urgente es la explotación del yacimiento gasífero en la zona de Candamo, en la cuenca Madre de Dios, aunque hoy está paralizada todo convenio para buscar gas natural en la zona.

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